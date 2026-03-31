‏ناوەین تەهران و زەنجان.. کوشیان و زەخمداری 40 کەس لە پەلامارەیلیگ وەبان یەکەی نیشتەجیبوین و "حوسێنیەیگ" لە ئیران

‏شەفەق نیوز - تاران

‏راگەیانن ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دان لە کوشیان و زەخمداربوین نزیکەی 40 کەس وە مدوو پەلامارەیل ئاسمانی کە یەکەی نیشتەجیبوین و شوون خودا پەرەسی لە سێ شار ئیرانی کردە ئامانج، لە ناو بەرزەوبوین سەربازی بی وینە لە ناوچەگە.

‏وەپای راگەیاننەیل، وەلای کەم 11 کەس گیان لە دەس دانە و 15 ترەکیش زەخمدار بوین لە پەلامار "دوژمنکاری" شەو گوزەشتە ئەرا بان سێ یەکەی نیشتەجیبوین لە شار "مەحەلات" لە ناوڕاس ئیران.

‏هەمیش، دەسەڵاتەیل لە پارێزگای زەنجان ئیران باس کوشیان سێ کەس و زەخمداربوین 12 ترەک دان لە پەلاماریگ ئەمریکی - ئیسرائیلی ک باڵەخانەی ئیداری حوسێنیەی "ئەعزەم" کردە ئامانج لە شەفەق ئمڕوو، لە خود وەخت ناوچەیل فرەیگ لە تەهران پایتەخت کەفتنە وەر پەلامارەیل ئاسمانی نوو لە شەوەکی ئمڕوور سێشەممە، وەپای راگەیانەیل ناوخوەیی.

