‏ناوەین تەهران و زەنجان.. کوشیان و زەخمداری 40 کەس لە پەلامارەیلیگ وەبان یەکەی نیشتەجیبوین و "حوسێنیەیگ" لە ئیران

‏ناوەین تەهران و زەنجان.. کوشیان و زەخمداری 40 کەس لە پەلامارەیلیگ وەبان یەکەی نیشتەجیبوین و "حوسێنیەیگ" لە ئیران
2026-03-31T08:18:21+00:00

‏شەفەق نیوز - تاران

‏راگەیانن ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دان لە کوشیان و زەخمداربوین نزیکەی 40 کەس وە مدوو پەلامارەیل ئاسمانی کە یەکەی نیشتەجیبوین و شوون خودا پەرەسی لە سێ شار ئیرانی کردە ئامانج، لە ناو بەرزەوبوین سەربازی بی وینە لە ناوچەگە.

‏وەپای راگەیاننەیل، وەلای کەم 11 کەس گیان لە دەس دانە و 15 ترەکیش زەخمدار بوین لە پەلامار "دوژمنکاری" شەو گوزەشتە ئەرا بان سێ یەکەی نیشتەجیبوین لە شار "مەحەلات" لە ناوڕاس ئیران.

‏هەمیش، دەسەڵاتەیل لە پارێزگای زەنجان ئیران باس کوشیان سێ کەس و زەخمداربوین 12 ترەک دان لە پەلاماریگ ئەمریکی - ئیسرائیلی ک باڵەخانەی ئیداری حوسێنیەی "ئەعزەم" کردە ئامانج لە شەفەق ئمڕوو، لە خود وەخت ناوچەیل فرەیگ لە تەهران پایتەخت کەفتنە وەر پەلامارەیل ئاسمانی نوو لە شەوەکی ئمڕوور سێشەممە، وەپای راگەیانەیل ناوخوەیی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon