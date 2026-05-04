ناوچەیگ ئارام ئەمریکی ئەرا پاڵپشتیکردن رەدبوین لە "هورمز"
شەفەق نیوز - لەندەن
دەسەی پرۆسەیل بازرگانی دەریایی بەریتانی، ئمڕوو دوشەممە، هوشداری دا لەوە کە ئاست هەڕەشەی ئەمنی لە گەروو هورمز هێمان سەختە لە سای ئۆپراسیۆن سەربازییەیل وەردەوام.
دەسەگە وت: ویلایەتە یەکگرتگەیل ناوچەیگ ئارام پتهوکریاگ دروس کردگە ئەرا پاڵپشتیکردن رەدبوین لە گەروو هورمزەو، لە چوارچیوەی ریکارەیل مقیەتیکاری دەریاوانی.
وتیش: بایەسە ئەو کەشتییەیلە کە رەدبوین لە گەرووەگە هەڵوژن چەوخشاننیگ بکەنە وەرگردن رێڕەویگ لەڕێ ئاوەیل هەرێمی عومانی، وەگەرد لەوەرچەوگدتن قەوارەی جویلەی چەوەڕیکریاگ، ئامووژگاری کریەێد وە هەماهەنگیکردن وەگەرد دەسەڵاتەیل عومانی ئەرا مقیەتیکردن بیوەیی دەریاوانی.
ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" رووژ دوشەممە، خەوەر کە کەشتییەیل هیز دەریایی ئەمریکی نزیک لە گەروو هورمز بوون ئەگەر ریگریکردن لە سوپای ئیرانی بخوازێد لە پەلامارداین کەشتییە بازرگانییەیل کە لە گەرووەگەو رەد بوون.
ماڵپەڕەگە لە زوان وەرپرسەیل ئەمریکی وت: ئەوەسا هیز دەریایی زانیاری دەێد کەشتییە بازرگانییەیل لەبان باشترین رێڕەوەیل دەریایی لە گەرووەگە، وەتایبەت ئەوانەگ کە سوپای ئیرانی مین لەناویان نەنایە.