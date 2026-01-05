‏ناوخوەی سوریا وەئامانجگردن "ئەحمەد ئەلشەرع" رەدکەێد

‏شەفەق نیوز - دیمەشق

‏نورەدین بابا، قسەکەر وەزارەت ناوخوەی سوریا، ئمڕوو دووشەممە، ئەو خەوەرەیلە رەدکرد باس لە وە ئامانجگردن ئەحمەد ئەلشەرع، سەرۆک سوریا کەن.

‏بابا لە بەیاننامەیگ رەسیەئاژانس شەفەق نیوز وت "ئێ دەنگۆیەیلە وەرد بڕیگ بەیاننامەی ساختە بڵاوکریانە وە دروو دریانەسە پاڵ لایەنە فەرمییەیل، وە مەبەست چەواشەکردن رای گشتی، دووپاتکرد وەزارەتەگە وە توندی ئێ پرۆپاگەندەیلە رەدکەێد".

‏داوا لە هاوڵاتیەیل و دەزگایەیل راگەیانن کەێد هویرد بوون لە گواستنەوەی خەوەر و نەکەفن وە شوین خەوەر دروسکریاگ" دووپاتکرد "هەوەجەکەێد تەنیا پشت وە سەرچەوەیل فەرمی باوەڕوەپیکریاگ بوەسێد لە وەدویاچگن خەوەر و پیشهاتەیل".

‏جیباسە لە دویەکەو لە بڕیگ دەزگایەیل راگەیانن و تووڕە کۆمەڵایەتییەیل خەوەریگ بڵاوکردنە کە ئەحمەد ئەلشەرع، سەرۆک سووریا، وە مدوو پەلامارەیل زەخمدار بویە.

