‏ناوخوەی سوریا وایین ١٢٠ داعشی لە زیندان شەدادی راگەینێد

‏ناوخوەی سوریا وایین ١٢٠ داعشی لە زیندان شەدادی راگەینێد
2026-01-20T06:42:18+00:00

‏شەفەق نیوز - دیمەشق

‏وەزارەت ناخوەی سوریا، ئمڕوو سێشەممە، وایین نزیکەی ١٢٠ ئەندام رێکخریاگ داعشی لە زیندان شەدادی راگەیان.

‏ئەو زیندانیەیلە واینە ئەندام رێکخریاگ تونڕەوی بوین، لەناو زیندانەگە دەسوەسەربوین کە لە ژیر کۆنترۆڵ هێزەیل سووریای دیموکرات "هەسەدە" بوی، وەرجە ئەوەگ  یەکەیل سوپای سوریا و هێزەیل ئەرکی تایبەت سەر وە وەزارەت ناوەخوەی بچنە ناوچەگە، وەپای خەوەریگ  لە  ئاژانس خەوەری فەرمی سوریا "سانا".

‏وەزارەت ناوخوەی سوریا لە بەیاننامەیگ راگەیان،  یەکە تایوەتەیل وەگەرد چگنە ناویان دەسکردنەس وە پرۆسەی وشکین و پاکەوکردن هویر رێکخریاگ لەناو شارەگە و دەوروگەردی ئەرا کەفتنەشوین توخمەیل کە واینە و دەسگیرکردنیان و پاراستن  ئاسایش و سەقامگیری.

‏دیاریکرد، ئۆپراسیۆنەگە بویەسە مدوو دەسگیرکردن 81  کەس لە واییەیل، لە وەختیگ تەقەلا ئەمنی خەسەیل ئەرا کەفتنەشوین ئەوەکان وگردنەوەر رێکار دەستووری و یاسایی دژیان.

‏ماوەی چەن رووژیگە باکوور و خوەرهەڵات سوریا گەواهیدەر رووەڕویبوین چەکدارییە لە ناوان هێزەیل سووپا و "هەسەدە"، دویەکە دووشەممەیش لەیەکدانەیل ئەوزەڵکرد و رەسیە  ئەو زیندانەیلە  ئەندامەل"داعش"هاناویان، یەیش بویەمدوو ئاڵوگۆڕی تۆمەت لە ناوەین هەردوگلا لەبان  وازکردن دەر زیندانەیل یا کۆنترۆلکردنیان.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon