‏ناوخوەی سوریا وایین ١٢٠ داعشی لە زیندان شەدادی راگەینێد

‏شەفەق نیوز - دیمەشق

‏وەزارەت ناخوەی سوریا، ئمڕوو سێشەممە، وایین نزیکەی ١٢٠ ئەندام رێکخریاگ داعشی لە زیندان شەدادی راگەیان.

‏ئەو زیندانیەیلە واینە ئەندام رێکخریاگ تونڕەوی بوین، لەناو زیندانەگە دەسوەسەربوین کە لە ژیر کۆنترۆڵ هێزەیل سووریای دیموکرات "هەسەدە" بوی، وەرجە ئەوەگ یەکەیل سوپای سوریا و هێزەیل ئەرکی تایبەت سەر وە وەزارەت ناوەخوەی بچنە ناوچەگە، وەپای خەوەریگ لە ئاژانس خەوەری فەرمی سوریا "سانا".

‏وەزارەت ناوخوەی سوریا لە بەیاننامەیگ راگەیان، یەکە تایوەتەیل وەگەرد چگنە ناویان دەسکردنەس وە پرۆسەی وشکین و پاکەوکردن هویر رێکخریاگ لەناو شارەگە و دەوروگەردی ئەرا کەفتنەشوین توخمەیل کە واینە و دەسگیرکردنیان و پاراستن ئاسایش و سەقامگیری.

‏دیاریکرد، ئۆپراسیۆنەگە بویەسە مدوو دەسگیرکردن 81 کەس لە واییەیل، لە وەختیگ تەقەلا ئەمنی خەسەیل ئەرا کەفتنەشوین ئەوەکان وگردنەوەر رێکار دەستووری و یاسایی دژیان.

‏ماوەی چەن رووژیگە باکوور و خوەرهەڵات سوریا گەواهیدەر رووەڕویبوین چەکدارییە لە ناوان هێزەیل سووپا و "هەسەدە"، دویەکە دووشەممەیش لەیەکدانەیل ئەوزەڵکرد و رەسیە ئەو زیندانەیلە ئەندامەل"داعش"هاناویان، یەیش بویەمدوو ئاڵوگۆڕی تۆمەت لە ناوەین هەردوگلا لەبان وازکردن دەر زیندانەیل یا کۆنترۆلکردنیان.

