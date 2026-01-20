ناوخوەی سوریا وایین ١٢٠ داعشی لە زیندان شەدادی راگەینێد
شەفەق نیوز - دیمەشق
وەزارەت ناخوەی سوریا، ئمڕوو سێشەممە، وایین نزیکەی ١٢٠ ئەندام رێکخریاگ داعشی لە زیندان شەدادی راگەیان.
ئەو زیندانیەیلە واینە ئەندام رێکخریاگ تونڕەوی بوین، لەناو زیندانەگە دەسوەسەربوین کە لە ژیر کۆنترۆڵ هێزەیل سووریای دیموکرات "هەسەدە" بوی، وەرجە ئەوەگ یەکەیل سوپای سوریا و هێزەیل ئەرکی تایبەت سەر وە وەزارەت ناوەخوەی بچنە ناوچەگە، وەپای خەوەریگ لە ئاژانس خەوەری فەرمی سوریا "سانا".
وەزارەت ناوخوەی سوریا لە بەیاننامەیگ راگەیان، یەکە تایوەتەیل وەگەرد چگنە ناویان دەسکردنەس وە پرۆسەی وشکین و پاکەوکردن هویر رێکخریاگ لەناو شارەگە و دەوروگەردی ئەرا کەفتنەشوین توخمەیل کە واینە و دەسگیرکردنیان و پاراستن ئاسایش و سەقامگیری.
دیاریکرد، ئۆپراسیۆنەگە بویەسە مدوو دەسگیرکردن 81 کەس لە واییەیل، لە وەختیگ تەقەلا ئەمنی خەسەیل ئەرا کەفتنەشوین ئەوەکان وگردنەوەر رێکار دەستووری و یاسایی دژیان.
ماوەی چەن رووژیگە باکوور و خوەرهەڵات سوریا گەواهیدەر رووەڕویبوین چەکدارییە لە ناوان هێزەیل سووپا و "هەسەدە"، دویەکە دووشەممەیش لەیەکدانەیل ئەوزەڵکرد و رەسیە ئەو زیندانەیلە ئەندامەل"داعش"هاناویان، یەیش بویەمدوو ئاڵوگۆڕی تۆمەت لە ناوەین هەردوگلا لەبان وازکردن دەر زیندانەیل یا کۆنترۆلکردنیان.