ناتانیاهۆ: کۆنتڕۆڵ قەڵای شەقیف کردیمن و 700 چەکدار لە حزبولڵا کوشتیمن
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس
بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، کۆنتڕۆڵکردن سوپای ئیسرائیلی لەبان قەڵای شەقیف لە باشوور لوبنان وە "ئاڵشتکارییگ بنەڕەتی" لە رێڕەو ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل دانا، وە دووپات لە کوشتن 700 چەکدار لە حزبولڵا لە ماوەی مانگیگ کرد.
ناتانیاهۆ، لە وتاریگ کە رووشنایی خستە بان پیشهاتە مەیدانییەیل، وت: هیزەیل ئیسرائیلی ئمڕوو گلەو خواردنە ئەرا شەقیف، ئەو ناوچە کە لە ساڵەیل گوزەشتە رۊوەڕۊبوینەوەیل دووارەبۊ لەبان سنوورەیل لوبنانی وەخوەی دی.
دووپاتیش کرد کە سوپای ئیسرائیلی تۊەنستگە، وەپای قسەی خوەی، نزیکەی 700 چەکدار لە حزبولڵا لە ماوەی ئی مانگە بکوشێد، و 8 هەزار لە ئازار گوزەشتەو، دیاری کرد کە ئەو ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیلە کە ئیسە وەڕیەو چن ئەنجامەیل مەیدانی گرنگیگ وەدەس هاوردنە.
ئی لێدوانەیل ناتانیاهۆ وەگەرد وەردەوامبوین ئاڵووزییە سەربازییەیل لەبان بەرەی لوبنانی، و وەردەوامبوین ئۆپەراسیۆنە ئیسرائیلییەیل لە شمارەیگ لە ناوچەیل باشوور لوبنان تیەێد.