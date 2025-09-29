ناتانیاهۆ: ئیران 450 کیلۆگرام یۆرانیۆم کاڵیاگ دیرێد، ئیمەش شوینەگەی زانیمن

شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵاتی ناوڕاس

سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل بنیامین ناتانیاهۆ، ئمڕوو دووشەممە، دووپاتکرد تەل ئەبیب شوین و نوین ئەمار یۆرانیۆم کاڵیاگ ئیران کە 450 کیلوگرامە زانێد.

ناتانیاهۆ لەری میوانداریکردنی لەری تووڕ "فۆکس نیوز" وت، ئەو جەنگە کە ئیسرائیل وەبان ئیران دەسوەپیکرد و دویایی وڵاتە یەکگرتگەیل هاتە ناوی، ئامانجی لەناوبردن گشت ئەتۆمی ئیران نەوی وە تەواوی.

وتیش؛ "گشت پلانەگەمان، وەرجەو دویای ئەوەگ ئەمریکا بڕیاردا بشداریمان بکەێد، وە لەوەرچەوگردن ئەوەگ بوی ئیمە ئەو 450 کیلوگرام یۆرانیۆم کاڵیاگە وە دەس نیە تیاریم، ئیمە ئەوە زانسیمن".

ناتانیاهۆ وتیش " ئامانجمان توانای بان بەرهەمهاوردن زیاتر یۆرانیۆم کاڵیاگ بوی، و ئاڵشتکردنی ئەرا چەک

" وتیش " وڵاتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل بەشداربوین ‌لەبان ئێ زانیاریە وەردیەک".