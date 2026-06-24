کەمەوکردن ئەمریکی ئەرا کوتەیل لەبان هەڵوژاردەی ئیران

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

وەزارەت ئاسایش ناوخۆیی ئەمریکی، ئمڕوو چوارشەممە، کەمەوکردن ئەو کوتەیلە راگەیان کە خریاسە بان هەڵوژاردەی تووپان ئیران کە بەشدارە لە جام جەهانی، ئەوەگ کە ری وە تیمەگە دەێد بچوودە ناو ویلایەتە یەکگرتگەیل دوو رووژ وەرجە بازی هاتگی لە مۆندیال 2026 لە وەرانەور میسر.

قسەکەریگ وەناو وەزارەتەگە دیاری کرد کە تیمەگە هەر پابەند بوود وە وەجیهیشتن وڵاتەگە دۊای ئەو بازیە کە ئیوارەی جومعە وە وەخت سیاتل ساز کریەێد، لەناو رکابەرییەیل خول سێیەم و کووتایی لە گرووپ هەفتەم لە قۆناغ گرووپەیل ئەرا پاڵەوانێتییەگە، کە لە ویلایەتە یەکگرتگەیل و مەکسیک و کەنەدا ساز کریەێد.

قسەکەریگ وەناو یەکێتی ئیرانی ئەرا تووپان دووپات کرد کە تیمەگە لە رووژ چوارشەممە، کەمپە راهێنانەگەی لە تیخوانا لە مەکسیک وەجی هیڵێد و وەرەو سیاتل چوود،.

و وەڕیەوبەر جیوەجیکار لە تیم کار کۆشک چەرمگ کە تایبەتمەنە وە یەکێتی ناودەوڵەتی ئەرا تووپان (فیفا) ئەندرۆ جولیانی، ئەرا ئاژانس "ئەسۆشێتد پرێس" وت: یە لەلایەن ئیمەو پلانی ئەرا نریاۊد، بڕیار بۊ چەودیاری رێڕەو یەکەم دوو گەشتەگە بکەیمن، و ئەگەر کارەیلە وە خاسی رەد بۊن ئەو رووژە زیایە دریژەو بکەیمن وە مدوو درێژی ماوەی سەفەرەگە.

و تووڕ "ئێن بی سی نیوز" ئی ئاڵشتکارییە لە سیاسەت ئەرا یەکەمین جار بڵاو کرد، کە تیەێد لە سای دانوسەنین وەرپرسەیل لە هەردوگ وڵاتەگە لەباوەت چۊنیەتی کووتایی هاوردن وە جەنگ لە ئیران.

هەڵوژاردەی ئیرانی سکاڵا لەو کوتەیل سەفەرکردنە کرد کە خریاسە بانی، و ئەو سەختیە کە لەوەخت دەسکردن جەنگەگەو کیشێد.