ئمڕوو.. گردەوبوین وە پەلەی ئەنجومەن ئاسایش لەباوەت وە ئامانجگردن دۆحە

شەفەق نیوز ـ نیویۆرک

ئەنجومەن ئاسایش دەوحە، ئمڕوو چوارشەممە، گردەوبوین دەسوەجیگ ئەنجامدا ئەرا گفتوگو کردن لەو پەلامارە کە ئیسرائیل وەبان بنکەی فەرماندەیی بزوتنەوەی حەماس لە دۆحە ئەنجامدا.

وەپای سەرچەوەیگ دیبلۆماسی، گردەوبوینیەگە بڕیارە لە ساعەت (هەفت ئیوارە وەپای وەخت گرینتش) ئەنجام بدرێد ، وەبان داواکاری جەزائیر و پاکستان.

ئیسرائیل، دویەکە سێشەممە، پەلامار دۆحەی پایتەخت قەتەر دا، بنکەیل نیشتەجیبوین شمارەیگ لە ئەندامەیل نویسینگەی سیاسی بزوتنەوەی "حەماس" کردە ئامانج، دەوحە وە تونی کارەگە شەرمەزارکرد.