‏ئمڕوو.. تڕەمپ وە ناڕاستەخۆ بەشداری لە وتوویژەیل جنێف وەگەرد ئێران کەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏ دۆناڵد تڕەمپ، سەرۆک کۆمار ئەمریکا، ئمڕوو سێشەممە راگەیان کە وە شێوەیگ ناڕاستەوخۆ بەشداری لەو وتوویژەیلە کەێد ک بڕیارە ئمڕوو لە جنێف وەگەرد ئیران وەڕێوە بچوود.

‏تڕەمپ لە قسەیگ ئەرا رووژنامەنووسەیل وت: "من بەشداری لەو وتوویژەیلە (وەگەرد ئیران) وە شێوەیگ ناڕاستەوخوەی کەم".

‏و وتیش: "وتوویژەیلە فرە گرنگ بوون، و دوینیمن چە روی دەێد".

‏وەرجە یەیش سەرۆک کۆمار ئەمریکا دۆناڵد تڕەمپ رایگەیانوێد "کۆمەڵەی گەرا کەشتەل" وەرەو ئیران چوود، و ئومێدەوار بوی تەهران رازی بوود لە بان مێز وتوویژ بنیشێد و "ڕێککەفتنیگ دادپەروەرانە و وە ویژدان" بکەێد کە بوودە هووکار دەس هەڵگردن لەگشت چەک ئەتۆمی.

