‏ئمڕوو.. تڕەمپ وە ناڕاستەخۆ بەشداری لە وتوویژەیل جنێف وەگەرد ئێران کەێد

2026-02-17T06:03:08+00:00

شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏ دۆناڵد تڕەمپ، سەرۆک کۆمار ئەمریکا، ئمڕوو سێشەممە راگەیان کە وە شێوەیگ ناڕاستەوخۆ بەشداری لەو وتوویژەیلە کەێد ک بڕیارە  ئمڕوو لە جنێف وەگەرد ئیران وەڕێوە بچوود. 

‏تڕەمپ لە قسەیگ ئەرا رووژنامەنووسەیل وت: "من بەشداری لەو وتوویژەیلە (وەگەرد ئیران) وە شێوەیگ ناڕاستەوخوەی کەم".

‏و وتیش: "وتوویژەیلە فرە گرنگ بوون، و دوینیمن چە روی دەێد".

‏وەرجە یەیش سەرۆک کۆمار ئەمریکا دۆناڵد تڕەمپ رایگەیانوێد "کۆمەڵەی گەرا کەشتەل" وەرەو ئیران چوود، و ئومێدەوار بوی تەهران رازی بوود لە بان مێز وتوویژ بنیشێد و "ڕێککەفتنیگ دادپەروەرانە و وە ویژدان" بکەێد کە بوودە هووکار دەس هەڵگردن  لەگشت  چەک ئەتۆمی.

