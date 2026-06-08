یەمەن چوودە ناو جەنگەو.. حووسییەیل قەیەغەی دەریاوانی لە دەریای سوور لەبان ئیسرائیل کەن

شەفەق نیوز - سەنعا

قسەکەر سەربازی وەناو گرووپ ئەنسارولڵا (حووسییەیل) یەحیا سەریع، ئمڕوو دوشەممە، راگەیان لە جیوەجیکردن پەلاماریگ موشەکی کە ئامانجەیل ناسک لە ناوچەی یافا لەناو ئیسرائیل کردەسە ئامانج.

سەریع لە بەیاننامەیگ وت: هیزە چەکدارەیل شەپوولیگ موشەکی وەرەو ئامانجەیل ئیسرائیلی وەشانن، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوەگ ئامانجەیلی وە وردی وەدی هاوردگە.

وتیش کە هیزەیل سەروە حووسییەیل راگەیانن کە قەیەغەیگ تەواو ئەرا دەریاوانی سەروە دوژمن ئیسرائیلی لە دەریای سوور، وە دووپاتکردن ئەوەگ هەر جۊلەیگ ئیسرائیلی لە ناوچەگە وە ئامانجەیل سەربازی ئەرا هیزەیلی دانریەێد.

دەسنشان ئەرا ئەوە کرد کە گرووپەگە رۊوەڕۊی هەر گرژەوبۊنیگ بوودەو جویر گرژەوبۊنیگ هاوشیوە، و ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیلی وەردەوام بوون و فراوانەو بوون وەگورەی ئەوەگ بگونجێد وەگەرد پیشهاتەیل جەنگ، وەپای قسەی خوەی.

سەریع دووپات لە وەردەوامبۊن ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل کرد تا مەوقەیگ دەسدریژی و گەمارۆدان وەردەوام بوون، وە نووەوکردن پاڵپشتیی ئەرا ئەوەگ وەسفی کرد وە "میحوەر وەرگری" لە ناوچەگە.

وتا ئیسە هیچ لێدوانیگ فەرمی لەلایەن ئیسرائیلییەو دەرنەچگە لەباوەت ئەوەگ قسەکەر سەربازی حووسییەیل لەباوەت ئەنجامەیل پەلامارەگە یا کاریگەریی باسی کردگە.