یەمەن.. کوشیان سەرکردەیگ لە ریخریاگ قاعیدە وە گورز ئەمریکا

شەفق نيوز- سەنعا

فرۆکەی بێفڕۆکەوان ئەمریکی، شەو شەممە، گورزیگ ئاسمانی وەبان ماتووڕسکڵیگ جیوەجی کرد، سەرکردەیگ لە ریخریاگ قاعیدە و یەکیگ لە یاوەرەیلی لە کووڵەی بوین، ئەوەیش لە پارێزگای مەئریب باکوور خوەرهەڵات یەمەن.

محمد بن فەیسەڵ رووژنامەنویس و شرۆڤەکار لە کاروبار گرووپەیل رادیکاڵی وت: گورزەگە سەرکردەیگ لە ریخریاگ قاعیدە کردە ئامانج وەناو مونیر بجلس ئەهدەل وەنازناو ئەبیلهەیجا حەدیدی و کەسیگ ترەک وەگەردی بویە.

وتیش: ئەو سەرکردە و کەسیگ وەگەردی وە کووڵ ماتووڕسکڵیگ بوینە نەزبەب رەدبوینیان لە ناوچەی ردمیە رمسە لە وەڕیەوبەرایەتی وادی شەرقی لە پارێزگای مەئریب کریانە ئامانج.

وتیش: ئەو کەسە یەکیگە لە ناودیارترین سەرکردەیل لە ریخریاگ قاعیدە و ئەرکەیل فەرماندەیی داشتگە، لەنەویلن ئەمیر و فەرماندەی سەربازی لە پارێزگایەیل بەیزا و ئیب و ئەبیەن و لەحج.

هەمیش وینەی ماتووڕسکڵەگە بڵاو کرد دویای پەلامارەگە و کاریگەری گورزەگە وەپیەو دیارە.