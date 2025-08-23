یەمەن.. واران عەدەن پووشێد و مردن لە شەبوە و حەزرەمەوت

شەفەق نيوز- عەدەن

ئەو واران رەفتە لە کناراوەیل یەمەن، بویە مدوو مردن چەن کەسیگ لە شەبوە و حەزرەمەوت و پەک هامشوو لە عەدەن خست.

کناراوەیل باشوور خوەرئاوای یەمەن، یە چەن رووژیگە واران رفتیگ وەردەوام لەناویان وارێد، وەتایبەت لە شار عەدەن.

وارانەگە جادەیل سەرەکی و جادەیل ناو شارەگە نقوم کردگە، وەگەرد رخداری لە بەرزەوبوین ئاو و نقومبوین ماڵەیل وە لافاو، لەسای لاوازی ژیرخانەیل.

وەگەرد وارانەیل عەدەن، واران و لافاو گیان چەن کەسیگ لە شمارەیگ لە پارێزگایەیل سەنیە، کە دویەکە جمعە دوو کەس لە ناوچەی ئوم عسیم لە پارێزگای شەبوە ولافاو خنکیان.

لە رووژ چوارشەممەی گوزەشتە، دوو مناڵ لە ناوچەی بیحان لەناو کوڵەمیگ ئاو خنکیان.

لە حەزرەمەوت، گەنجیگ کەفتە ناو کوڵەمیگ ئاو قویلیگ لە ئەنجام لافاوەیل و لەناوی خنکیا،

روانگەیل کەشناسی هوشداری لە مەزەنەی وەردەوامی وارانەگە لەی رووژەیل بانانە دان.