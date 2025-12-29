‏یەکەمین موسڵمان پۆستیگ ئەمنی باڵا لە ئیسرائیل وەرگرێد

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاست

‏پۆلیس ئیسرائیل، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دانان یاسر هدایا ئەسەدی (٥٢) ساڵ جویر سەرکردەی کەتیبەی "ئەدومیم" لە پاسەوانی سنوور و وە یە بوودە یەکەم عەرەب و ئیسلام فەرماندەیی کەتیبە لەژی مژار ئەمنیە بکەێد.

‏ماڵپەڕ "یەدیعۆت ئەحرۆنۆت" ئیسرائیلی رووشنیکرد "ئەسەدی تاقە عەرەب موسڵمانە لە ناوەین 107 دەرچگ؛ یەیش دویای خزمەتیگ درویژتێد لە کەنار خوەرئاوا و دەوروبەر قودس کارەگەی رووشنایی خەێدە بان نواگیری لە دزەکردن نایاسایی و دابینکردن ئاسایش دانیشتگەیل".

‏ئەسەدی لەبان دانانەگەی وت "خەویگ کەسی و وەرچەرخان گرنگیگە" نامەیگە ئەرا گەنجەیل عرەب دەرفەت هەس ئەرا ئەو کەسەیلە بەشداری لە کۆمەڵگە کەن.

