یەمەن.. کۆتا ئامار کوشیاگەیل گردەوبوین حکومەت حووسی وە گورز ئیسرائیل

یەمەن.. کۆتا ئامار کوشیاگەیل گردەوبوین حکومەت حووسی وە گورز ئیسرائیل
2025-09-01T15:09:28+00:00

شەفەق نيوز- سەنعا 

گرووپ ئەنسارولڵای یەمەنی (حووسی)، ئمڕوو دووشەممە، ئامار کۆتایی گورزەیل وەرجە دوو رووژ ئیسرائیل وەبان ئەندامەیل حکومەت و سەرۆکی لە سەنعا راگەیان.

 سایەت "RT عەرەبی" رووس وت: ئامار کۆتایی رەسیە ئەوە کە سەروک حکومەت حووسیەیل لە یەمەن وەگەرد وەڕیەوبەر نویسنگەی و نۆ وەزیر لە گورز ئیسرائیل وەبان سەنعا کوشیانە.

 رووژ شەممەی گوزەشتە، سەرۆکایەتی کۆمار یەمەن لە سەنعا کوشیان ئەحمەد غالب رەهەوی سەرۆک وەزیرەیل "حكومەت ئاڵشتکردن و بیناکردن" و شمارەیگ لە وەزیرەیلی لە ئەنجام ئەو گورزەیل ئیسرائیلە لە رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە راگەیان.

سەرچەوەیگ نزیک لە حووسیەیل کوشیان هاشم شەرەفەدین وەزیر راگەیانن ئاشکرا کرد، و سەرچەوەیلیگ ترەک باس کوشیان جەماڵ عامر وەزیر دەیشت، و سەمەر باجعالە وەزیر کاروبار کۆمەڵایەتی کرد.

  

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon