‏یەکەم لێدوان فەرمی جیگر "مادۆرۆ" لەبان خەوەر دەسگیرکردنی

2026-01-03T11:09:48+00:00

‏شەفەق نیوز- کاراکاس

‏دێلسی رۆدریگێز، خانمە جیگر سەرۆک ڤەنزوێلا، ئمڕوو شەممە رایگەیان حکومەت شوین نیشتەجیبوین  نیکۆلاس مادۆرۆ، سەرۆک وڵات و هاوسەرەگەی  نیەزانێد.

‏رۆدریگێز لە لێدوانیگ ەرا تەلەفزیۆن فەرمی وڵاتەگە وت: "حکومەت ڤەنزوێلا داوا کەێد بچەسپنرێد  کە مادۆرۆ و هاوسەرەگەی لە ژیان مەننە."

‏دیاریکرد، ئەوەگ رویدایە  "ئەوزەڵکردنیگ رخدارە و پێشێلکردن سەروەریی نیشتمانییە."

‏یەیش لەوەحتیگە، دۆناڵد ترامپ سەرۆک ئەمریگا لە وەخت گوزەشتەی ئمڕوو، دەسگیرکردن  نیکۆلاس مادۆرۆ سەرۆک ڤەنزوێلا راگەیان،  دویای زنجیرە پەلاماریگ ئاسمانی وەبان ئەو وڵاتە.

