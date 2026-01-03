‏یەکەم لێدوان فەرمی جیگر "مادۆرۆ" لەبان خەوەر دەسگیرکردنی

‏شەفەق نیوز- کاراکاس

‏دێلسی رۆدریگێز، خانمە جیگر سەرۆک ڤەنزوێلا، ئمڕوو شەممە رایگەیان حکومەت شوین نیشتەجیبوین نیکۆلاس مادۆرۆ، سەرۆک وڵات و هاوسەرەگەی نیەزانێد.

‏رۆدریگێز لە لێدوانیگ ەرا تەلەفزیۆن فەرمی وڵاتەگە وت: "حکومەت ڤەنزوێلا داوا کەێد بچەسپنرێد کە مادۆرۆ و هاوسەرەگەی لە ژیان مەننە."

‏دیاریکرد، ئەوەگ رویدایە "ئەوزەڵکردنیگ رخدارە و پێشێلکردن سەروەریی نیشتمانییە."

‏یەیش لەوەحتیگە، دۆناڵد ترامپ سەرۆک ئەمریگا لە وەخت گوزەشتەی ئمڕوو، دەسگیرکردن نیکۆلاس مادۆرۆ سەرۆک ڤەنزوێلا راگەیان، دویای زنجیرە پەلاماریگ ئاسمانی وەبان ئەو وڵاتە.

