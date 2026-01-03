یەکەم لێدوان فەرمی جیگر "مادۆرۆ" لەبان خەوەر دەسگیرکردنی
2026-01-03T11:09:48+00:00
شەفەق نیوز- کاراکاس
دێلسی رۆدریگێز، خانمە جیگر سەرۆک ڤەنزوێلا، ئمڕوو شەممە رایگەیان حکومەت شوین نیشتەجیبوین نیکۆلاس مادۆرۆ، سەرۆک وڵات و هاوسەرەگەی نیەزانێد.
رۆدریگێز لە لێدوانیگ ەرا تەلەفزیۆن فەرمی وڵاتەگە وت: "حکومەت ڤەنزوێلا داوا کەێد بچەسپنرێد کە مادۆرۆ و هاوسەرەگەی لە ژیان مەننە."
دیاریکرد، ئەوەگ رویدایە "ئەوزەڵکردنیگ رخدارە و پێشێلکردن سەروەریی نیشتمانییە."
یەیش لەوەحتیگە، دۆناڵد ترامپ سەرۆک ئەمریگا لە وەخت گوزەشتەی ئمڕوو، دەسگیرکردن نیکۆلاس مادۆرۆ سەرۆک ڤەنزوێلا راگەیان، دویای زنجیرە پەلاماریگ ئاسمانی وەبان ئەو وڵاتە.