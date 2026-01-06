مەغریب وەگەرد ئیسرائیلەو پلان هاوکاری سەربازی ساڵ 2026 واژوو کەێد

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

وەرپرسەیل ئیسرائیلی، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کردن کە گردەوبوین سەربازی هاوبەش وەگەرد مەغریب گام نوویگە ئەرا پاڵپشتیکردن هاوکاری ئەمنی ناوەین دوو لایەن، لە چوارچیوەی هاوبەشییگ سەرەکی ئەرا ئارامی ناوچەگە.

وەگورەی سەرچەوەیل عیبری، ئیسرائیل و مەغریب پلان کار سەربازی هاوبەش ئەرا ساڵ 2026 واژوو کردن، لەناو گردەوبوین دەسەی سەربازیی هاوبەش لە تەلئەبیب، ئەوەیش وەگەرد رەدبوین پەنج ساڵ وەبان رێکەفتن ئیبراهام کە زەمینە ئەرا گونجانن پەیوەندیەبل ناوەین ئیسرائیل و مەغریب و چەن دەوڵەتیگ عەرەبی سازێد.

سوپای ئیسرائیل ئویشێد: ئەو گردەوبوینە کە وەڕیەوبەرایەتی پلانسازی و بەش "تيفيل" سەرپەرشتیی کرد، زەنجیرەیگ دیدار پیشەیی و سەردان ئەرا یەکەیل سوپا و پیشەسازی وەرگری و وەڕیەوبەرایەتیەیل پەیوەندیدار هاناوی، وەگەرد زوورکردن لە دروسکردن هازیگ لە نووڕین ستراتیژی و وەجیهاوردن ئامانجە هاوبەشەیل ئەرا هاوکاریکردن سەربازی، وەگورەی رووژنامەی تایمز ئۆف ئیسرائیل.

جی باسە کە مەغریب و ئیسرائیل لە مانگ کانوون یەکەم ساڵ 2020 گونجانن پەیوەندیەبل ناوەینیان واژوو کردن لە ساڵی حکومەت پارت دادپەروەری و گەشەپیدان ئیسلامی، تا مەغریب بوودە چوارەم دەوڵەت عەرەبی لەی رێککەفتنە وەگەرد ئیسرائیل لە ساڵ 2020 دویای بەحرەین و ئیمارات و سودان.