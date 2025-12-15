مەغریب.. لافاو ناکاوی 21 کەس کوشێد و ماڵەیل نقوم کەێد (ڤیدیۆ)

شەفەق نيوز- ئاسفی

21 کەس گیانیان لەدەسدان لە شغی ئاسفی لە کناراو زەریای ئەتڵەسی لە مەغریب لەوەر لافاو تونیگ دویای وارانیگ ناکاوی، وەکەێەب دەسەڵاتەیل ناوخوەیی، ئمڕوو دووشەممە.

لە بەیاننامەیگ وت: شار ئاسفی وەدویری نزیکەی 300 كيلومەتر وەرەو باشوور رییات، تویش زریان بەڵاچەدار سەختیگ هات بویە هوکار تەکان لافاو جیاوازیگ وەماوەی یەک ساعەت.

وتیش: 32 زەخمدار ئەرا خەسەخانە بریان، و غێویلن دەرچگن، و 70 ماڵ و بینا لە شار کویەنە لەژیر ئاو نقوم بوین و 10 ماشین کە کەفت دەم ئاوەو و بەشیگ لە ریوبانەیل زەرەد وەپییان رەسی.

وینەیلیگ لەبان سۆشیال میدیا نشان دەن لافاو تونیگ لە ئاو لیخن جادەیل ئاسفی پووشێد، و ماشین و گەناڵخە ماڵێد و مەزارگەیگ نیمچە نوقوم بویە و بەلەمەیل وەرگری شارستانی ئەرا رزگارکردن هاتنە.

دەسەڵاتەیل دووپات کردن کە تەقەلای مینەکردن بیسەروشوینەیل وەردەوامە، و کار ئەرا پیشکەشکردن دەسمیەتی کریەێد.