"مەعاریڤ": سیاسەتەیل ناتانیاهۆ ئیسرائیل وەرەو رمیانیگ ناوخۆیی رخبار بەێد

رووژنامەی "مەعاریڤ" ئیسرائیلی، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە سیاسەتەیل بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل وەرەو رخدارترین قەیران ناوخۆیی کیشێد کە وەخوەی دۊنێدەی، وە هوشداریداین لە فراوانبوین بەشەوبوین کە هەڕەشە لە یەکگردەیی مەردم ئیسرائیلی کەێد.

رووژنامەگە وت: کارەسات ناوەندی و سەرەکی و تونترین لە پارچەبوین و زەنگ ناوخۆیی نوێنەرایەتی کریەێد کە کۆمەڵگەی ئیسرائیلی پارچەپارچە کەێد، وە هەژمارکردن ئەوەگ کە ئەوەگ رۊ دەێد لە دروسکردن ناتانیاهۆە.

زیاتر وت: کە ئیسرائیل کەفتەسە رەوشیگ خراوتر لەوە کە وەرجە جەنگ لەبان بەرە جۊراوجۊرەیل لەبانی بوی، وە دەسنشانکردن پاشەکشەکردن پێگەی لە دۆسیەیل لوبنان و غەزە لە وەراورد وە ئەوەگ کە لە 27 شوبات گوزەشتە لەبانی بوی.

ئی رەخنەیلە لە سای ئەو جەنگەیلە تیەێد کە ئیسرائیل لەبان چەن بەرەیگ وەڕییان برد، و تایبەت لە ئیران و لوبنان و غەزە، وەبی وەدیهاوردن ئەو ئامانجەیلە کە ناتانیاهۆ لە سەرەتای هەر جەنگیگ راگەیانۊد.

وەگەرد راگەیانن ئاگربەس لە لوبنان لە رووژ 17ی نیسان، شیکەرەوەیل لە راگەیانن ئیسرائیلی پەلامار ئاست نووسینگەی ناتانیاهۆ دان، وە وەسفکردن ئەوەگ وەرجە ئارامکردنەگە رۊدا وە ئەوەگ شکستیگ سیاسی و راگەیانن گەورەس.