مۆسکۆ چوار فڕۆکەخانەطەی بەسێد دۊای گورزەیل دۊرمەودای ئۆکرانیا

شەفەق نیوز - مۆسکۆ / کێیڤ

دەسەڵاتەیل رووسی، ئمڕوو دوشەممە، چوار فڕۆکەخانەگەی مۆسکۆ ئەرا ماوەی كوڵیگ بەسان، دۊای پەلاماریگ فراوان وە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان کە پایتەخت و دەورگردی کردە ئامانج.

سێرگی سۆبیانین، سەرۆک شارەوانی مۆسکۆ وت کە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی رووسی ریگری کردن و 59 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان ویران کردن، و دیاری کرد کە زەرەدەیل گەورا لەناو پایتەختەگە توومار نەکریاس.

ئی پەرەسەنینەیلە رووژیگ دۊای پەلامارەیل ئۆکرانی هات کە نیمچە دوورگەی کرایمیا کردنە ئامانج، کە بۊیە مدوو ئەوەگ دەسەڵاتەیل ناوخۆیی فرووشتن سزەمەنی لە بڕیگ لە وێستگەیل بووسیەن.

وەپای دەسەڵاتەیل لایەنگر مۆسکۆ، ئەو گورزەیلە بۊنە مدوو کوشیان 4 کەس و زەخمداربۊن 28 کەس ترەک لە ناوچەی کێرچ، لە وەختیگ کەسیگ پەنجەم کوشیا کە لەبان بەلەمیگ بۊ کە نیمچە دوورگەگە وە زەوییەیل رووسی بەسێدەو.

لە وەرانوەر ئەوە، ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆک ئۆکرانی راگەیان کە هیزەیل ئۆکرانی زنجیرەیگ گورز دۊرمەودا جیوەجی کردن کە ژیرخان لۆجستی سەربازی رووسی و دامەزراوەیل نەفت و وەرگرییەیل ئاسمانی کردنە ئامانج.

زێلێنسکی وت کە ئەو پەلامارەیلە رەسینە شوینەیلیگ لەبان هەردوگ دیم پیەڵ کرایمیا، کە دامەزراوەیل دەریایی لەخوەی گرد کە ئەرا هاتنوچگن نەفت لەناو هەرێم کراسنۆدار وەکار تیەین، بیجگە لە ئەمماریگ نەفتی لە کێرچ.

وتیش کە گورزەیل دان لە دامەزراوەیل لۆجستی سەربازی، وەگەرد 4 وێستگەی رادار سەر وە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی رووسی "ئێس-400" و دوو سیستەم لە جۊر "پانتسیر".

ئی پەرەسەنینەیلە لە سای بەرزەوبۊن پەلامارەیل لەناوەین مۆسکۆ و کێیڤ تیەێد، وەگەرد وەردەوامبۊن ئامانجگردن ژیرخان سەربازی و دامەزراوەیل وزە لەبان هەردوگ لای جەنگ.