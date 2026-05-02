‏مەکسیک.. مردن 11 کەس وە پلیان پاسیگ گەشتیاری

2026-05-02T07:26:32+00:00

‏شەفەق نیوز ـ مەکسیکۆ

‏وەلای کەم 11 کەس گیان لەدەسدا و 31 کەسیش زەخمداربوی، لە شەو جمعە وەبان شەممە، وە مدوو پلیان پاسیگ گەشتیاری  لە ویلایەت نایاریت خوەرئاوای مەکسیک.

‏حکومەت ویلایەت نایاریت راگەیان، پاسەگە لە ویلایەت خالیسکۆ هاتگە لەبان ری سەرەکی پلیایە  لە نزیک شارۆچکەی ئاماتلان دی کاناس.

‏وەرپرسەیل وتن: سەرنشینەیل لەڕیەو بوینە ئەرا چگن وە سەنتەریگ گەشتیاری لە نایاریت، و تیمەیل فریاکەفتن لە نایارێت و خالیسکۆر رەسینە شوین رویداوەگە و ریەگە بڕین ئەرا ئەنجامدان کارەیل رزگارکردن و لێکۆڵینەوە لە هووکار رویداوەگە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon