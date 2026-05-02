مەکسیک.. مردن 11 کەس وە پلیان پاسیگ گەشتیاری
شەفەق نیوز ـ مەکسیکۆ
وەلای کەم 11 کەس گیان لەدەسدا و 31 کەسیش زەخمداربوی، لە شەو جمعە وەبان شەممە، وە مدوو پلیان پاسیگ گەشتیاری لە ویلایەت نایاریت خوەرئاوای مەکسیک.
حکومەت ویلایەت نایاریت راگەیان، پاسەگە لە ویلایەت خالیسکۆ هاتگە لەبان ری سەرەکی پلیایە لە نزیک شارۆچکەی ئاماتلان دی کاناس.
وەرپرسەیل وتن: سەرنشینەیل لەڕیەو بوینە ئەرا چگن وە سەنتەریگ گەشتیاری لە نایاریت، و تیمەیل فریاکەفتن لە نایارێت و خالیسکۆر رەسینە شوین رویداوەگە و ریەگە بڕین ئەرا ئەنجامدان کارەیل رزگارکردن و لێکۆڵینەوە لە هووکار رویداوەگە.