‏مەکسیک.. مردن 11 کەس وە پلیان پاسیگ گەشتیاری

‏شەفەق نیوز ـ مەکسیکۆ

‏وەلای کەم 11 کەس گیان لەدەسدا و 31 کەسیش زەخمداربوی، لە شەو جمعە وەبان شەممە، وە مدوو پلیان پاسیگ گەشتیاری لە ویلایەت نایاریت خوەرئاوای مەکسیک.

‏حکومەت ویلایەت نایاریت راگەیان، پاسەگە لە ویلایەت خالیسکۆ هاتگە لەبان ری سەرەکی پلیایە لە نزیک شارۆچکەی ئاماتلان دی کاناس.

‏وەرپرسەیل وتن: سەرنشینەیل لەڕیەو بوینە ئەرا چگن وە سەنتەریگ گەشتیاری لە نایاریت، و تیمەیل فریاکەفتن لە نایارێت و خالیسکۆر رەسینە شوین رویداوەگە و ریەگە بڕین ئەرا ئەنجامدان کارەیل رزگارکردن و لێکۆڵینەوە لە هووکار رویداوەگە.

