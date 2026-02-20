میسر.. کوشیان 18 کەس وە رویداویگ هاتوچو لە باشوور بۆرسەعید
2026-02-20T01:37:06+00:00
شەفەق نيوز- قاهیرە
18 کەس گیانیان لەدەسدان لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو ناوەین دوو ماشین لە باشوور پارێزگای بۆرسەعید، وەگەرد زەخمداربوین شمارەیگ ترەک.
رویداوەگە لەبان ری 30 يۆنيۆ لە باشوور پارێزگای بۆرسەعید لە ئەنجام لەیەکداین دوو ماشین یەکیگیان بارهەڵگر سەنگین، و ئەوەکە نیمچە بارهەڵگر بویە کە بڕیگ کراکار لەناوی بوین.
رویداوەگە هەمیش بویە مدوو زەخمداری سێ کەس کە ئەرا خەسەخانە بریان، و پەسا ناسنامەی مردگەیل ناسن تا شوین نیشتەجیبوینیان دیاری بکریەێد.