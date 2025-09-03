مۆساد ئیسرائیلی: سیخوڕەیل ئیمە وەرجە کوشیان نەسرولڵا لە بەیروت بوینە

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

وەرپرسیگ پایەبەرز لە دەزگای مۆساد ئیسرائیلی، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرا کرد کە سیخوڕەیل دەزگاگە لەناو بەیروت بوینە ئەرا کلکردن زانیاریەیلیگ دەسمیەتی دان لە کوشتن حەسەن نەسرولڵا سکرتێر گشتی وەرین حزبولڵا لە ئەیلوول گوزەشتە، دووپاتیش کرد کە ئەو سیخوڕەیلە لەژیر ئاگر لەناو زاحیەی باشوور کار کردنە، ئەرا پیشکەشکردن زانیاریەیل هەواڵگری هویردیگ ئەرا ئەو ئۆپراسیۆنە.

ئەوەیش لەناو ئاهەنگی هات لە بارەگای سەرۆکایەتی لە قودس، کە سەرۆک ئیسرائیل يتسحاق هرتسوگ خەڵات وەرگری ئیسرائیل وە مۆساد پیشەکەش ئەرا رۆڵی لەو ئۆپراسیۆنە.

ئەفسەریگ لە بەش سەربازکردن و ئۆپراسیۆنەیل وت: ئی ئۆپراسیۆنە پەیا بوی هەناێ تەکنەلۆژیاییگ تەمادار وەگەرد خاسترین مەغزەیل تەکنیکی یەکەو گردن، و وەخاسی هاوکاریکردن ناوەین سوپای ئیسرائیل و وەڕیەوبەرایەتی توێژینەوە و گەشەپیدان و پیشەسازیەیل وەرگری و ئەکادیمیایەیل، ئەوە بویە چشتیگ راسگانی، دیاری کرد کە تەکنەلۆژیا و تەنیا بەس نییە، کە بایەس بوی کار مەیدانی لە ناو خاک دوژمن بوود، و وەو کارە مەحاڵ هاتە جی.

دیاری کرد کە سیخوڕەیل مۆساد لەناو بەیروت لەژیر ئاگر جویلە کردن، و رکدار بوین زانیاریەیل هویردیگ کلکبکەن، کە ری وە جیوەجیکردن گورزەگە دان.

ئەو ئەفسەرە وتیش: رووژ 27 ئەیلوول، جویر خاڵیگ ئاڵشتکاری یەکلاییکەر بوی دویای 10 رووژ لە جەنگ خەسیگ، لە ئۆپراسیۆن "ستوینەیل" دەسوەپی کرد، و مۆراڵ حزبولڵا شکان، و زەرەدەیل گەورەیگ وەپی رەسان.

وەرجەیە، رووژنامەی نیویۆرک تایمز ئەمریکی وت: کوشتن حەسەن نەسرولڵا ناکاوی نەوی، بەڵکم دەرئەنجام بیس ساڵ کار هەواڵگری بوی، لە چگن وەناو حزبولڵا و داناین تووڕەیلیگ ئەرا زانستن جموجویل نەسرولڵا.