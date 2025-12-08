کەمکردن بودجە ناچار نەتەوە یەکگرتگەیل کەێد ملیۆنان کەس نەدار لە دەسمیەتی بیبەش بکەێد

شەفەق نیوز - جنێڤ

نەتەوە یەکگرتگەیل، ئمڕوو دووشەممە، بانگەواز ئەرا دابینکردن بودجەی هاوکارییەیل کرد کە تەنیا نیمەی ئەو پویلە کە ئمساڵ ئومید وەپی داشت، و ئاشکرای داوەزیان وەرچەویگ لە بودجەی بەخشەرەیل کرد لە وەختیگ کە خوازینە مرۆییەیل رەسیەسە ئاستیگ بی وینە.

وەگورەی ئامارەیل نەتەوە یەکگرتگەیل، بانگەوازەگەی ئەرا 23 ملیار دۆلار بوودە ئەوە کە دەیان ملیۆن کەس فرە هەوەجەی دەسمیەتی دیرن، چوینکە داوەزیان پشتیوانییەیل ناچاری کردگە تەنیا ئەو کەسەیلە بیلێد کە مەزەنە کەێد فرەتر هەوەجە داشتوون.

کەمکردن بودجە ئەو سەختیە کە تویش دەزگایەیل فریاگوزاری تیەێد، لەوانەیش رخباریە ئەمنییەیل لەڕوی کارمەنەیل ناوچە نائارامەیل و نەتوەنستن لە رەسین ئاریان زیاترەو کەێد.

تۆم فلێچەر، ڕێکخەر مرۆیی نەتەوە یەکگرتگەیل لە لێدوانیگ رووژنامەوانی وت: ئەوە کەمەوبوینە لە کۆتایی ناچارمان کەێد ئی هەڵوژاردن قورس و ئازاربەخشەیلە بکەیمن.

"ئیمە بارگرانییگ فرە ها ملمانر کەم بودجەیی دیریمن، و هایمنە ژیر پەلامار، وەناو ئیوە ئەمبولانسەیل وەرەو ناو ئاگر رانیمن."

وتیش: بەڵام ئیرنگە داوا لەلیمان کریەێد ئاگرەگە کپەو بکەیمن ئاویگ وەگورەی ئەوە نییە، و تەقەیش لەلیمان کریەێد، وەرجە ساڵیگ نەتەوە یەکگرتگەیل داوای نزیکەی ٤٧ ملیار دۆلار کرد ئەرا ساڵ ٢٠٢٥، ئنجا ئەوە کەمەوە کریا چوینکە دەسمیەتی لەلایەن دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا و چەن بەخشەر گەورەی خوەرئاوایی جویر ئەڵمانیا بڕیا.

داتایەیل مانگ تشرین دویەم نشان دەن کە ریخریایەگە تا ئیسە تەنیا ١٢ ملیار دۆلار وەرگردگە، کە نزمترین ئاستە لە ماوەی دە ساڵ.

پلان ساڵ گوزەشتە وە بڕ ٢٣ ملیار دۆلار ٨٧ ملیۆن کەس دەسنیشان کەێد کە ژیانیان لە رخباریە، بەڵام نەتەوە یەکگرتگەیل ئویشێد "نزیکەی چارەگیگ ملیار کەس دەسمیەتی زویوەزوی خوازن، و ئامانج دەسمیەتیدان 135 ملیۆن کەسە وە خەرج 33 ملیار دۆلار، ئەگەر سەرچەیل ری بیەن."

گەورەترین تاکە بانگەواز ئەرا دەسمیەتی کە چوار ملیار دۆلارە، ئەرا ناوچە داگیرکریاگەیل فەلەستینە، فرەی ئی پویلە ئەرا کەرت غەززە تەرخان کریاس، کە وە مدوو جەنگ دوو ساڵەی ناوەین ئیسرائیل و بزووتنەوەی ئیسلامی فەلەستینی حەماس ویران بویە و نزیکەی گشت دوو ملیۆن و ٣٠٠ هەزار دانیشتگەیلی بی ماڵ و داشت بوین و هەوەجەی دەسمیەتی داشتن.

دەزگا مرۆییەیل نەتەوە یەکگرتگەیل فرە پشت وە بەخشینە خۆبەخشییەیل خوەرئاوا بەسن، کە ئەمریکا وەشیوەی گشتی گەورەترین بەخشەرە وە جیاوازییگ وەرچەو.

داتایەیل نەتەوە یەکگرتگەیل نشان دەن کە ئەمریکا لە ساڵ ٢٠٢٥ وەگەرد کەمکردنەیل ترەمپ جویر یەکەمین بەخشەر مینێد، بەڵام تیرەگەی لە زیاتر لە یەک لەبان سێی بڕ گشتییەو ئەرا ١٥.٦% ئمساڵ داوەزیاس.