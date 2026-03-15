‏یەکەم راگەیانن فەرمی لەبان تەندروسی موجتەبا خامنەیی

‏یەکەم راگەیانن فەرمی لەبان تەندروسی موجتەبا خامنەیی
2026-03-15T09:33:19+00:00

‏شەفەق نیوز - تاران

‏عەباس عراقچی وەزیر دەێشت ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد رێبەر نوو، موجتەبا خامنەیی، لەوپەڕ تەندروسی و سڵامەتییە و وە شێوەیگ راستەوخوەی سەرپەرشتی وەڕێوەبردن بارودۆخ وڵاتەگە کەێد.

‏عراقچی، لە لێدوانەیلیگ کە ئاژانس خەوەری "فارس" بڵاوی کرد، بارودۆخ ناوخووەیی ئیران وە جێگیر وەسف کرد و وتیش: "هویچ جیاوازی و کێشەیگ لە دامەزراوەیل دەوڵەت یا لە ناو کڕ سوپا نییە".

‏دەربارەی بڕیگ مەزەنە دەربارەی دوورگەی "خارک"، عراقچی وت: داگیرکردن ئی دوورگە هەڵەیگ گەوراترە لە پەلاماردانی، و دیاریکرد، گەرووی هورمز ئەرا گشت کەس وازە بیجگە لەو کەشتییەیلە کە سەر وە ئەمریکا و هاوپەیمانەیلین.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon