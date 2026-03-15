یەکەم راگەیانن فەرمی لەبان تەندروسی موجتەبا خامنەیی
شەفەق نیوز - تاران
عەباس عراقچی وەزیر دەێشت ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد رێبەر نوو، موجتەبا خامنەیی، لەوپەڕ تەندروسی و سڵامەتییە و وە شێوەیگ راستەوخوەی سەرپەرشتی وەڕێوەبردن بارودۆخ وڵاتەگە کەێد.
عراقچی، لە لێدوانەیلیگ کە ئاژانس خەوەری "فارس" بڵاوی کرد، بارودۆخ ناوخووەیی ئیران وە جێگیر وەسف کرد و وتیش: "هویچ جیاوازی و کێشەیگ لە دامەزراوەیل دەوڵەت یا لە ناو کڕ سوپا نییە".
دەربارەی بڕیگ مەزەنە دەربارەی دوورگەی "خارک"، عراقچی وت: داگیرکردن ئی دوورگە هەڵەیگ گەوراترە لە پەلاماردانی، و دیاریکرد، گەرووی هورمز ئەرا گشت کەس وازە بیجگە لەو کەشتییەیلە کە سەر وە ئەمریکا و هاوپەیمانەیلین.