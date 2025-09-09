میدیایل عیبری: فرۆکەیل ئیسرائیل وەبان ئاسمان عراقەو پەلامار دۆحە دانە

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

میدیا عیبریەیل، ئمڕوو سێشەممە، راگەیانن کە هیز ئاسمانی ئیسرائیل وە ئاسمان ئوردن، سوریا، عراق و سعودیەەو فڕینە ئەرا ئەنجامدان ئۆپەراسیۆن "رووژ قیامەت" دژوە سەرکردەیل حەماس لە دۆحەی پایتەخت قەتەر.

کەناڵ 14 بڵاویکردە کە 10 فڕۆکەی جەنگی بەشداری لە هەڵمەتەیل وەبان قەتەر کردنە و 10 مووشەک ئەرا گردەوبوین شاند حەماس لە دۆحە وەشاننە.

وتیش: فرۆکە جەنگییەیل ئیسرائیل مەودای هەزار و ٨٠٠ کیلۆمەتر بڕینە تا بڕەسنە ئامانجەگەیان.

رووژنامەی عیبری یەدیوت ئەهرۆنۆت دووپاتیش کرد کە ئیسرائیل ئۆپەراسیۆنی "رووژ قیامەت"ید ئەنجامداگە، کە سەرکردەیل بزووتنەوەی حەماس لە قەتەر وە هەماهەنگی وەرد وڵاتەیل ترەک کردە ئامانج.

وەرجەیە، سوپای ئیسرائیل راگەیان کە کە پەلاماریگ ئاسمانی وەشیوەی هویردیگ وەبان سەرکردایەتی بزووتنەوەی حەماس لە دۆحە ئەنجامداگە، وتیش: ئۆپەراسیۆنە وەناو "رووژ قیامەت" نریاس.