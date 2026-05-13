میدیایەیل عیبری: حزبولڵا گەورەترین پەلامار وە فرۆکە بێفڕۆکەوانەیل جیوەجی کردگە

میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان کە حزبولڵای لوبنانی، دۊکە پەلاماریگ جیوەجی کردگە کە وە وەهیزترین پەلامار وە فرۆکە بێفڕۆکەوانەیل هەژمار کریەێد کە باکوور ئیسرائیل کردیەسە ئامانج.

"جیرۆزالیم پۆست" لە زوان سەرچەوەیگ ئەمنی وت: دوو سەرباز ئیسرائیلی زەخمدار بوینە وە پەلامار حزبولڵا وە فرۆکە بێفڕۆکەوانەیل لە دۊکە، لە وەختیگ ئاگر لە شوینیگ ترەک هیزگرد.

لە وەرانوەریش، سوپای ئیسرائیلی راگەیان لە پەلاماردان زیاتر لە 40 ژیرخان ئەرا حزبولڵا لە باشوور لوبنان لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە.

سوپاگە لە بەیاننامەیگ دیاری کرد کە شوینەیل حزبولڵا کە پەلامار دریانە ئەمماریگ چەک و دامەزراوەیل سەربازی و سەکوویەیل وەشانن مووشەک لەخوەی گردگە کە روی وەرەو ئیسرائیل کریاۊن.

هەمیش باس لەناوبردن چەکدارەیلیگ لە حزبوڵڵا کرد کە رخداری ئەرا بان هیزە ئیسرائیلییەیل دروس کردنە.

یەیش لە وەختیگ تیەێد کە میدیایەیل راگەیانن لوبنانی باس پەلاماردان ماشینیگ لەلایەن فرۆکەیگ بێفڕۆکەوان ئیسرائیلی لەبان رییگ سەرەکی کردن کە پایتەخت بەیروت وە شار سێدا لە باشوور وڵاتەگە بەسێدەو، وە دویری 25 کیلۆمەتر لە باشوور بەیروت.

ئاژانس خەوەری لوبنانی دیاری کرد کە دوو پەلامار ئیسرائیلی دوو ماشین لەبان ری کەناراو دەریا لە ناوچەی جییە لە باشوور بەیروت کردنەسە ئامانج.

وتیش: پەلاماریگ ئیسرائیلی ئەو ناوچە کە کەفێدە ناوەین هەردوو ناوچەی بەرعەشیت و شەقرا لە قەزای بنت جوبەیل لە باشوور وڵاتەگە کردیەسە ئامانج، لە وەختیگ دوو پەلامار ئیسرائیلی هەردوگ ناوچەی مەجدەل زون و کۆنین لە باشوور لوبنان کردنەسە ئامانج.

هەرلیوا حزبولڵای لوبنانی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو چوارشەممە، پەلامارەیلیگ وەشان کە هیزە ئیسرائیلییە جبگیربویەیل لە باشوور لوبنان کردە ئامانج لە سای بەرزەوبوین ئاڵووزییەیل لە ئەنجام شکانن وسانن تەقەکردن لەناوەین هەردوگ لایەن.