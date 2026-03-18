‏میدیایەیل ئیسرائیل: وەزیر هەواڵگریی ئیران لە ‏پەلاماریگ ئاسمانی شەو گوزشتە لە تەهران کریاسه ئامانج

‏میدیا ئیسرائیلییەیل، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیانن وەزیر هەواڵگێری ئیران لە پەلاماریگ ئاسمانی شەو گوزەشتە لە تەهران کریاسە ئامانج.

‏ کەناڵ 15ی ئیسرائیلی دیاریکرد: "ئیسماعیل خەتیب، وەزیر هەواڵگریی ئیران، ئامانج پەلامار ئاسمانی بویە کە شەو سێشەممە کریا بان تەهران پایتەخت".

‏ وەپای زانیارەیل وەردەس، تا ئیسە چارەنویس وەزیر نادیارە، لەهەمان وەخت هویچ لێدوانیگ فەرمی لە دەسڵاتدارەیل ئیران لەبان ریداوەگە یا ئەنجامەیلی دەرنەچگە.

‏ئیسماعیل خەتیب وە وەرپرس یەکەم وەزارەت هەواڵگری دانرێد، کە وەهێزترین دەزگای ئەمنیی مەدەنییە لە ئیران و رکابەری مێژوویی دەزگای هەواڵگریی سوپای پاسدارانە.

