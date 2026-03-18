میدیایەیل ئیسرائیل: وەزیر هەواڵگریی ئیران لە پەلاماریگ ئاسمانی شەو گوزشتە لە تەهران کریاسه ئامانج
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس
میدیا ئیسرائیلییەیل، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیانن وەزیر هەواڵگێری ئیران لە پەلاماریگ ئاسمانی شەو گوزەشتە لە تەهران کریاسە ئامانج.
کەناڵ 15ی ئیسرائیلی دیاریکرد: "ئیسماعیل خەتیب، وەزیر هەواڵگریی ئیران، ئامانج پەلامار ئاسمانی بویە کە شەو سێشەممە کریا بان تەهران پایتەخت".
وەپای زانیارەیل وەردەس، تا ئیسە چارەنویس وەزیر نادیارە، لەهەمان وەخت هویچ لێدوانیگ فەرمی لە دەسڵاتدارەیل ئیران لەبان ریداوەگە یا ئەنجامەیلی دەرنەچگە.
ئیسماعیل خەتیب وە وەرپرس یەکەم وەزارەت هەواڵگری دانرێد، کە وەهێزترین دەزگای ئەمنیی مەدەنییە لە ئیران و رکابەری مێژوویی دەزگای هەواڵگریی سوپای پاسدارانە.