میدیایەیل ئیسرائیلی: کوشیان کەسیگ لە تەقەلای پەلامارداین پۆلیسیگ ئیسرائیلی وە چەقوو
2026-07-01T08:51:58+00:00
شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس
دەزگا راگەیاننەیل ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەرداۆ لە تەقەکردن وەبان کەسیگ تەقەلای پەلامارداین وە چەقوو ئەراپۆلیسیگ ئیسرائیلی دایە لە ناوچەی ئەللد نزیک فرۆکەخانەی بن غوریۆن.
کەناڵ "12" ی ئیسرائیلی وت، تەقەکردنەگە بویە مدوو کوشیان ئەو کەسە کە وە چەقوو تەقەلای پەلامارداین پۆلیسیگ دایە، ماوەی جاریگ وەلایەن کەسەیلیگ تەقەلایەیل پەلامارداین وەرانوەر سەرباز و مەدەنی ئیسرائیەیل درێد، وە تایوەت لەو ناوچەیلە دانشتگەیل رەسەنی عەرەبن، لە ئەنجام شمارەیگ لە ئەندامە ئەمنیەیل ئیسرائیلی کوشیاس.