میدیایەیل راگەیانن عیبری: سەرچەوە ئەمنییەیل گومان دیرن لە توانای پەلامارەیل ئەمریکی ئەرا رمانن رژیم تاران

سەرچەوەیلیگ ئەمنی ئیسرائیلی، ئمڕوو چوارشەممە، گومان خستنە بان ئەگەر رمانن رژیم کۆمار ئیسلامی لە ئەگەر دەسوەپیکردن ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل لەلایەن ویلایەتە یەکگرتگەیلەو دژوە ئیران دۊای باسکردن دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی لە کۆتاییهاوردن وە ئاگربەسەگە لەوەر نەڕەسین وە رێککەفتنیگ ئاشتی گشتگیر لە ناوچەگە لەناوەین واشنتۆن و تاران.

وەپای رووژنامەی "هارێتس" لە سەرچەوە ئەمنییە ئیسرائیلییەیل، نووەوبوین پەلامارەیل ئەمریکی لەبان ئیران وە شیوەیگ نزیک لە دڵنیایی بوودە هووکار بەشداریکردن ئیسرائیل لە "جەنگەگە".

لەلای خوەییش سەرچەوەیلیگ لە سوپای ئیسرائیلی نشان سەرسوڕمان خوەیان دان لە لێدوانەیل ترەمپ وە ئەوە کە تەنیا چەن سەعاتیگ دۊر بویە لە پەلاماریگ لەبان ئیران، و وتن: کە چەوەڕی کردنە هەماهەنگییگ لەی باوەتە وە شیوەیگ راستەوخۆ و فراوان وەگەرد ئیسرائیل جیوەجی بکریەێد.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، پیرەکە دوشەممە، دۊاخستن پەلاماریگ لەبان ئیران راگەیان کە بڕیار بوی دۊکە سێشەممە دەسوەپی بکەێد، لەبان داوایگ لە وڵاتەیل کەنداو، لە وەختیگ فەرمان داگە پێنتاگۆن ئەرا مەنین لە ئامادەباشی تەواو ئەرا دەسوەپکردن پەلامارەگە لە ئەگەر نەڕەسین وە رێککەفتنیگ وەگەرد تاران.