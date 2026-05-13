میدیایەیل ئیرانی: 1500 کەشتی بیگانە لە هورمز وسانە وە چەوەڕی سەڵای تاران ئەرا رەدبوین

ئاژانس خەوەری "فارس" ئیرانی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە زیاتر لە 1500 کەشتی بیگانە لەبان هەردوگ دیم گەروو هورمز وسانە وە چەوەڕی وەرگردن سەڵا لە ئیران ئەرا رەدبوین.

شانشین یەکگرتگ، دۊکە سێشەممە، راگەیان کە وە فرۆکەیل بێفڕۆکەوان، و فرۆکەیل جەنگی، و کەشتییگ جەنگی بەشداری لە ئەرکیگ فرە نەتەوەیی کەێد ئەرا وەجیهاوردن ئاسایش گەروو هورمز.

لەلای خوەییش، هیزە چەکدارەیل فەرەنسا، چوارشەممەی گوزەشتە، دووپات کرد کە گرووپیگ لە فڕۆکەهەڵگرەیل وەرەو دەریای سوور جویلە کەن لە ئامادەکارییگ ئەرا ئەرکیگ ئایندەیی ئەگەرکریاگ.

وەپەی "رۆیتەرز"، هیزەیل وتنیش: ئی جویلە لەناو پلانیگ فەرەنسی بەریتانی تیەێد کە پەیوەندیدارە وە دابینکردن ئاسایش دەریاوانی لە گەروو هورمز.

لە وەرانوەریش، وەزارەت دەیشت ئیران، یەکشەممەی گوزەشتە، هوشداری دا کە هەر جویلەیگ فەرەنسی بەریتانی لە گەروو هورمز وە دەسپیچگ وەهیزکردن ئازادی دەریاوانی جویر سەربازیکردن رێڕەویگ ئاوی گرنگ تیەێد، کە هیلێد تاران وەڵام بیەێدەو.