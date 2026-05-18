میدیایەیل ئیرانی: واشنتۆن رازی بویە لەبان هەڵگردن سزایەیل نەفتی

شەفەق نیوز - تاران

سەرچەوەیگ نزیک لە شاند دانوسەنکار ئیرانی، ئمڕوو دوشەممە، ئاشکرا کرد و کە ویلایەتە یەکگرتگەیل لە دەقە نووەگەی رازی بویە لەبان هەڵگردن سزایەیل نەفتی لەبان ئیران لە ماوەی دانوسەنین.

سەرچەوەگە، وەگورەی ئەوەگ ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی وت: تاران هێمان رکداری کەێد لەبان هەڵگردن گشت سزایەیل لەبانی، لە چوارچیوەی گفتوگۆەیل وەردەوام لەناوەین هەردوگ لایەن.

وتیش: واشنتۆن هەڵگردن سزایەیل نووسینگەی چەودیاریکردن سامانە بیانییەیل خستیەسە رۊ لە ماوەی رێڕەو دانوسەنین.

ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی، لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو دوشەممە، خەوەردا کە تاران لە ری ناوجیکردن پاکستانەو دەقیگ دانوسەنین نوو کلکردگە کە 14 بڕگە لەخوەی گرێد، لە چوارچیوەی گفتوگۆەیل وەردەوام وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل.

ئاژانسەگە وتیش: دەقە نووە ئیرانییەگە دووپات کەێدە بان دانوسەنین کۆتاییهاوردن وە جەنگ و دروسکردن دڵنیایی لەلایەن ویلایەتە یەکگرتگەیلەو، وەبی ئاشکراکردن وردەکارییەیل ئەو بڕگەیلە کە خریانەسە رۊ یا سروشت وەڵام مەزەنەکریای ئەمریکی.

یەیش لە وەختیگە کە سەرچەوەیگ پاکستانی ئاشکرا کرد کە وڵاتەگەی، دۊکە، پێشنیاریگ هەموارکریاگ ئیرانی پیشکەش وە لایەن ئەمریکی کردگە، وە دووپاتکردن ئەوە کە هەردوگ وڵاتەگە وەردەوامن لە ئاڵشتکردن مەرجەیلیان، وەپای ئاژانس "رۆیتەرز".