ئەميركا و بەريتانيا و ئەوروپا داوای ئاگربەسی هەمیشەیی لە دیمەشق و"هەسەدە" کەن

شەفەق نيوز- واشینتۆن/ لەندەن/ برۆكسیل

بەیاننامەیگ ئەمریکی بەریتانی ئەوروپی، ئمڕوو سێشەممە، پیشوازی کرد لە درویژەداین وە ئاگربەسی تا ماوەی 15 رووژ ناوەین حکومەت سوریا و هیزەیل سوریای دیموکرات "هەسەدە"، و داوا لە گشت لایەنەیل کرد پابەند بوون وە ئاگربەسی.

بەیاننامەگە گاڵ کشت لایەنەیل دا ئەرا رەزامەنی زویوەزوی وە ئاگربەسی هەمیشەیی و دووپات کرد لە پابەندبوین گشت لایەنەیل وە مقیەتیکردن مەدەنیەیل و دروسکردن ریەیل مرۆیی ئەرا دڵنیابوین لە رەسین هاوکاریەیل وەشیوەی بیوەییگ وەبی ریگری.

داوایش لە گشت لایەنەیل کرد دووارە دەسبکەن وە دانوسەنین لە نزیکترین وەخت ئەرا تیکەڵاکردن هەسەدە وەشیوەی ئاشتیانە لەناو دەوڵەت سوریا، وەپەی رێکەفتن 18ی كانون دویەم.

بەیاننامەگە دووپاتیش کرد لە گرنگی وەردەوامی لە رەنجەیل و رویکردنیان وەرەو دژە داعش، و داوا لە گشت لایەنەیل کرد نەیلن هیچ بۆشاییگ لەناو بنکەیل بەندیکردنیان.

هەرلیوا، وەڕیەوبەرایەتی راگەیانن و پەیوەندیەیل لە وەزارەت وەرگری سوریا، دویەکە دووشەممە، راگەیان کە هیزەیل سوپا توەنستنە چەن درۆنیگ خوەیکوش بخەنە خوارەو، کە هەسەدە وەپییان تواستیە پەلامار ریوبانەیل و ماڵ خەڵک لە دەورگرد شار عەین عەرەب بەێد لە دەیشتایی حەلەب، وەگورەی ئاژانس "سانا".

لەلای خوەییش، دویەکە دووشەممە، "هەسەدە" دووارە توومەتبار سوپای سوریا کرد وە شکانن ئاگربەسی و پەلاماردان ناوچەیلیگ لە باشوور خوەرھەڵات کۆبانی.