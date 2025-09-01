ميديایل عیبری: درۆنەیل پلاماردەر هانە ریەو وە ماوەی چەن ساعەتیگ رەسنە ئیسرائیل

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

ڕاپۆرتەیلیگ عیبری، ئمڕوو دووشەممە، وتنە گرووپ ئەنسارولڵای یەمەنی (حووسی) درۆنەیل وەرەو ئیسرائیل کلکردنە، و چەودیاری کریەن تا هەناێ نزیکەو بوون بخریەنە خوارەو.

وەگورەی رووژنامەی "معاريف"، چەوەڕی کریەێد نزیک ساعەت نۆی شەو وە وەخت ناوخوەیی بڕەسنە ئیسرائیل.

سایت "وای نێت" وت: سوپای ئیسرائیل چەودیاری درۆنیگ لە یەمەنەو کەێد وەرەو ئیسرائیل وەشیاس، و ریکارەیل وەخوارخستنی ئەوەسا وەخت نزیکەوبوینی جیوەجی کەێد.

ئی پەلامار نووە دویای چەن ساعەتیگ لەوە تیەێد کە هیزە چەکدارەیل حووسی پەلاماردان کەشتی نەفتی ئیسرائیلی (SCARLET RAY) لە باکوور دەریای سوور وە مووشەکیگ بالیستی راگەیان.

لە بەیاننامەیگ وت: ئی پەلامارە لە پشتگیریکردن گەل ستەمدیدەی فەلەستینی تیەێد و وەڵامدان لەبان ئەو تاوانەیلە کە دوژمن سەهیۆنی وەبان فەلەستینیەیل لە کەرت غەززە کەێد، و دووپات لە قەیەغەکردن جویلەی کەشتیوانی ئیسرائیلی لە دەریای سوور و عەرەبی کرد.

دویەکە یەکشەممە، دەزگای پەخش ئیسرائیل ئاشکرا کرد کە دەزگای ئاسایش گشتی ئیسرائیل (شاباك) دەسکرد وە جیوەجیکردن ریکارەیل جیاوازیگ ئەرا مقیەتیکردن گەورە وەرپرسەیل لە حکومەت، یەکەمیان بنیامین نتنیاهو سەرۆک وەزیرەیل گ، و یسرائیل کاتس وەزیر وەرگری، لە شوین بەرزەوبوین هەڕەشەیل لەلییان.

رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە، ئیسرائیل گورزەیلی وەبان سەنعای پایتەخت یەمەن وەشان، کە بوینە مدوو کوشیان ئەحمەد غالب رەهەوی سەرۆک حکومەت و بڕیگ لە هەڤاڵەیلی.