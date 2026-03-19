مووشەکەیل ئیران دەورگرد باکوور ئیسرائیل کوتن و زەنگ رخداری لە چەندین ناوچە کوتێد
شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس
شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، زەنگ رخداری لە ناوچەیل فرەیگ لە باکوور ئیسرائیل کوتیا، دویای ئەوەگ چەندین مووشەک لە ئیرانەو ئاراستە کریان، وەگەرد بڵاوبوین خەوەریگ لەبان تەقینەوەیل قایم لە چەن شوینیگ.
وەرگری شارستانی ئیسرائیل دیاریکرد زەنگ رخداری پیشوەختە لە عەکا، حەیفا، تەبەریا، جەلیل و دەشتەیل باکوور دریالێ وەرجە ئەوەگ دەنگ زەنگەگە بڕەسێدە ناوچەیل جەلیل باڵا و خوار و باکوور کەناراوەیل باکوور.
لای خوەیەوە، سوپای ئیسرائیل راگەیان چەن مووشەکیگ توومارکردنە کە لە ئیران وەرەو ئیسرائیل وشانیەسێ، بێ ئەوەگ هویردەکاری زیاتر لەبان قەبارەی پەلامارەگە یا ئەنجامەیلێ بڵاو بکەێد.
میدیایەیل ئیسرائیل باس لەوە کردن کە دەنگ تەقینەوەی فرەیگ لە باکوور وڵاتەگە ژنەفیاس دویای پەلامارە مووشەکییەگە.
وەپای سەرچەوەیل، پەلامارەیلە بنکەیل سەربازی ئیسرائیلی لە ناوچەیل جیاواز لە باکوور تا ناوڕاس و باشوور کردیەسە ئامانج، لە هەمان وەخت سوپای پاسداران ئیران دیاریکرد ئەرا وەردەوامی مووشەکییەیلە وە شێوەی پەیتا پەیتا لە دەورگرد سەعات.