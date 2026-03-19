‏مووشەکەیل ئیران دەورگرد باکوور ئیسرائیل کوتن و زەنگ رخداری لە چەندین ناوچە کوتێد

‏شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، زەنگ رخداری لە ناوچەیل فرەیگ لە باکوور ئیسرائیل کوتیا، دویای ئەوەگ چەندین مووشەک لە ئیرانەو ئاراستە کریان، وەگەرد بڵاوبوین خەوەریگ لەبان تەقینەوەیل قایم لە چەن شوینیگ.

‏وەرگری شارستانی ئیسرائیل دیاریکرد زەنگ رخداری پیشوەختە لە عەکا، حەیفا، تەبەریا، جەلیل و دەشتەیل باکوور دریالێ وەرجە ئەوەگ دەنگ زەنگەگە بڕەسێدە ناوچەیل جەلیل باڵا و خوار و باکوور کەناراوەیل باکوور.

‏لای خوەیەوە، سوپای ئیسرائیل راگەیان چەن مووشەکیگ توومارکردنە کە لە ئیران وەرەو ئیسرائیل وشانیەسێ، بێ ئەوەگ هویردەکاری زیاتر لەبان قەبارەی پەلامارەگە یا ئەنجامەیلێ بڵاو بکەێد.

‏میدیایەیل ئیسرائیل باس لەوە کردن کە دەنگ تەقینەوەی فرەیگ لە باکوور وڵاتەگە ژنەفیاس دویای پەلامارە مووشەکییەگە.

‏وەپای سەرچەوەیل، پەلامارەیلە بنکەیل سەربازی ئیسرائیلی لە ناوچەیل جیاواز لە باکوور تا ناوڕاس و باشوور کردیەسە ئامانج، لە هەمان وەخت سوپای پاسداران ئیران دیاریکرد ئەرا وەردەوامی مووشەکییەیلە وە شێوەی پەیتا پەیتا لە دەورگرد سەعات.

