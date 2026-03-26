مووشەکەیل بووڵین ئیران دەن لە ناوڕاس ئیسرائیل
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
ئمڕوو پەنجشەممە، دەنگ زەنگ رخداری لە ناوڕاس ئیسرائیل و دەوروگەرد قودس بەرزەو بوی، یەیش دویای دەسنیشانکردن هێرشیگ مووشەکی نوو ئیران لە هەمان وەخت، میدیایل ئیسرائیلی باس لە کەفتن پارچە و کڵاوەی تەقەمەنی لە چەن ناوچەیگ و کەفتن زەخمداری و زەرەد کردن.
وەرگری شارستانی ئیسرائیل گورجەوکردن زەنگ ئاگادارکردن پیشوەختە راگەیان، دویایی میدیایەیل باس لە کەفتن پارچەیل مووشەک لە ناوچەیل ناوڕاس ئیسرائیل کرد، کە بویەسە هووکار زەخمداریبوین، بیجگە راگەیانن ئامار کۆتایی.
هەمیش راپۆرتەیل ئاماژە وە بەرزەوبوین تەم و دویکەڵ لە یەکیگ لە گەڕەکەیل "تەل ئەبیب" کەن، دویای کەفتن مووشەکیگ بووڵین کە زەرەد و زەخمداری گەپیگ رەسانیە و هێمان جویرەگەی دیار نییە.
فریاگوزاری ئیسرائیلی دیاریکرد کە پارچەیل مووشەک کەفتنەسە بان باڵەخانەیگ لە شارۆچکەی "کەفر قاسم" و رخ هەس کە کەسایەتییلیگ لە ناو تەلارەگە بوون و؟گیرکردنە، هەر لەو ناوەیشە ئاماژە کرد کە کڵاوەی تەقەمەنی و پارچە مووشەک لە مستەوتەنەیل باکوور کەناری خوەرئاوا وە خوارکەفتنە.
لەی چوارچمگە، رووژنامەی "واشنتۆن پۆست" ئەمریکی بڵاویکرد کە مووشەکە ئیرانییەیل توەنستنە سیستەمەیل وەرگیری ئاسمانی ئیسرائیل بکەنە ئامانج، یەیش شک و گومان خسە بان کارایی ئی سیستەمەیلە لە لایگ تر، کەناڵ 12ی ئیسرائیلی باس لە شکست ئی سیستەمەیل وەرگیرییە کرد لە وەرانوەر شەپوول مووشەکەیل ئیرانی.