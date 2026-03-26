‏مووشەکەیل بووڵین ئیران دەن لە ناوڕاس ئیسرائیل

‏ئمڕوو پەنجشەممە، دەنگ زەنگ رخداری لە ناوڕاس ئیسرائیل و دەوروگەرد قودس بەرزەو بوی، یەیش دویای دەسنیشانکردن هێرشیگ مووشەکی نوو ئیران لە هەمان وەخت، میدیایل ئیسرائیلی باس لە کەفتن پارچە و کڵاوەی تەقەمەنی لە چەن ناوچەیگ و کەفتن زەخمداری و زەرەد کردن.

‏وەرگری شارستانی ئیسرائیل گورجەوکردن زەنگ ئاگادارکردن پیشوەختە راگەیان، دویایی میدیایەیل باس لە کەفتن پارچەیل مووشەک لە ناوچەیل ناوڕاس ئیسرائیل کرد، کە بویەسە هووکار زەخمداریبوین، بیجگە راگەیانن ئامار کۆتایی.

‏هەمیش راپۆرتەیل ئاماژە وە بەرزەوبوین تەم و دویکەڵ لە یەکیگ لە گەڕەکەیل "تەل ئەبیب" کەن، دویای کەفتن مووشەکیگ بووڵین کە زەرەد و زەخمداری گەپیگ رەسانیە و هێمان جویرەگەی دیار نییە.

‏فریاگوزاری ئیسرائیلی دیاریکرد کە پارچەیل مووشەک کەفتنەسە بان باڵەخانەیگ لە شارۆچکەی "کەفر قاسم" و رخ هەس کە کەسایەتییلیگ لە ناو تەلارەگە بوون و؟گیرکردنە، هەر لەو ناوەیشە ئاماژە کرد کە کڵاوەی تەقەمەنی و پارچە مووشەک لە مستەوتەنەیل باکوور کەناری خوەرئاوا وە خوارکەفتنە.

‏لەی چوارچمگە، رووژنامەی "واشنتۆن پۆست" ئەمریکی بڵاویکرد کە مووشەکە ئیرانییەیل توەنستنە سیستەمەیل وەرگیری ئاسمانی ئیسرائیل بکەنە ئامانج، یەیش شک و گومان خسە بان کارایی ئی سیستەمەیلە لە لایگ تر، کەناڵ 12ی ئیسرائیلی باس لە شکست ئی سیستەمەیل وەرگیرییە کرد لە وەرانوەر شەپوول مووشەکەیل ئیرانی.

