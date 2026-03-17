مووشەکە پەراشیەیل ئیران هەڕەشە لە ئیسرائیل زیای کەن و تەقەلایەیل ئەرا چووڵکردن باکوور دەست وەپیکردیە
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
میدیایەیل ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، راگەیانن مووشەکە پەراشیەیل ئیران بوینەسە گەپترین ئاڵنکاری لەنوای سوپای ئیسرائیل.
رووژنامەی "مەعاریف" بڵاوی کرد کە "سەرە جەنگییە پەراشیەیل مەودای فراوان کەنە ئامانج، وە جویریگ مەودای کاریگەریەگەی رەسێدە نزیکەی 10 کیلۆمەتر دووجا یا زیاتر، یەیش رخداری ئێ مووشەکەیلە زیاتر کەێد".
لەلایگتریش میدیایەیل ئیسرائیل دیاریکردن، کە سەرۆک دەسەڵاتە خۆجیەیل لە باکوور ئیسرائیل داوای چووڵکردن دەسوەجی ئەرا نزیکەی 45 هەزار نیشتەجیبوی کردیە کە پەناگەیان قایم نییە، یەیش جویر ئامادەکارییک ئەرا هەر پەلاماریگ.