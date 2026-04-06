موشەکەیل ئیران دەن لە حەیفا و تەلئەبیب و کەنداو... و پەلامارەیل ئیسرائیلی ئەرا بان تاران

ئیران و ئیسرائیل پەلامارەیل مووشەکی و ئاسمانی ئەرا یەکتری وەشانن، کە پەلاماریگ ئیرانی رەسیە حەیفا و تەلئەبیب و ناوڕاس ئیسرائیل و بڕیگ لە ناوچەیل کەنداو، لە وەرانوەر پەلامارەیل ئیسرائیلی ئەرا بان تاران، لە وەختیگ ئیمارات و کوەیت راگەیانن کە تویش پەلامارەیل موشەکی و فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل بوینەسەو.

دەزگایەیل راگەیانن ئیسرائیلی خەوەر دان لە ژنەفتن دەنگ تەقینەوەیل لە باکوور ئیسرائیل، وەگەرد چەودیاریکردن وەشانن موشەکەیل ئیرانی وەرەو حەیفا و جۆلان، و کەفتن سەرەیل تەقینەوەدار لە چەن ناوچەیگ لە شارەگە، کە یەیش بویە مدوو هیزگردم ئاگر و زەرەرد وە بینایەیل و ماشینەیل. پولیس ئیسرائیلی کەفتن زەرەردەیل ماددی و ئاگرەیل دویای کەفتن پارچەیل موشەک راگەیانن، لە وەختیگ راپۆرتەیل دویاتر باس لە 4 زەخمداری کردن بیجگە لە دەرهاوردن دوو تەرم لە ژیر رمیاگەیل بیناییگ کە کەفتە وەر پەلاماریگ وەرین.

هەرلیوا گورزەیل مووشەکی نوو وەرەو ناوڕاس ئیسرائیل توومار کریان، وەگەرد کوتیان فیکەی هوشداری لە تەلئەبیب و دەورگردی، و ژنەفتن دەنگ تەقینەوەیل لە ناوچەگە، و راپۆرتەیل خەوەردان لە کەفتن پارچەیل مووشەک لە تەلئەبیب و رەمات گان و بەنی براک، و دوو زەخمداری بیجگە لە زەخمدارییگ سەخت، وەگەرد راگەیاننەیل کەفتن سەرەیل بووڵین لە زیاتر لە 15 شوون.

لە وەرانوەر ئەوە، سوپای ئیسرائیلی جیوەجیکردن پەلامارەیل لە تاران دژ وە ژیرخان رژیم ئیرانی راگەیان، لە وەختیگ ئاژانس میهر خەوەر دا لە 4 کوشیاگ و 7 زەخمدار لە پەلاماریگ ئەمریکی ئیسرائیلی لە خوەرهەڵات تاران.

هەرلیوا ئاژانس فارس لە زوان وەرپرسیگ ناوخوەیی وت: "13 کەس" کوشیانە لە ئامانجگردن دوو یەکەی نیشتەجیبوین لە بەهارستان، لە وەختیگ فریاکەفتن پایتەخت ئیرانی کوشیان 6 مناڵ لە ئەنجام پەلامارەیل شەوانە راگەیان.

لە ئاست هەرێمی، سوپای کوەیتی راگەیان نواگیری پەلامارەیل مووشەکی و فڕۆکە بیفڕۆکەوانە دوژمنکارەیل کریاس، لە وەختیگ وەرگری ئیماراتی دووپات کرد لەبان رەفتارکردن وەگەرد دەسدرویژییەیل مووشەکی و فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل کە لە ئیرانەو هاتنە، و ئەبوزەبی خەوەردا لە کەفتن پارچەیل مووشەک لە شار پیشەسازی، کە یەیش ئەنجام دا وە زەخمداری کەسیگ لە رەگەزنامەی غانی.

لەی ناوە، راپۆرتەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی باس کردن کە دەرفەتەیل رەسین وە رێککەفتنیگ بەشەکی لەناوەین تاران و واشنتۆن لە ماوەی 48 سەعات کەمە، وەگەرد وەردەوامبوین کوتانەیل و وەشانن گورزەیل مووشەکی نوو وەرەو باکوور و ناوڕاس ئیسرائیل.