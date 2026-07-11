موجتەبا خامنەیی لە پەیامیگ سوپاس عراقییەیل لەناوی کرد: وازهاوردن لە سەنین تووڵەی باوگم نییە

شەفەق نیوز - تاران

ریبەر ئیرانی، ئایەتولڵا موجتەبا خامنەیی، ئمڕوو شەممە، هەڕەشەی تووڵەسەنین ئەرا کوشیان باوگی ریبەر وەرین کووچکردگ ئایەتولڵا عەلی خامنەیی و ئەو کوشیاگەیل جەنگ دۊایی کرد، و دووپات کرد کە تووڵەسەنین وە دڵنیاییەو وەدی تیەێد، لە وەختیگ سوپاس خوەی لە عراقییەیل و ئیرانییەیل لەبان بەشداریکردن فراوانیان لە رسوومەیل تەرمیعکردن کرد.

خامنەیی، لە پەیامیگ کە میدیا ئیرانییەیل وە بوونەی رسوومەیل وەخاکسپاردن باوگی بڵاوی کردن وت، کە تووڵەسەنین ئەرا خۊن ریبەر کووچکردگ و شەهیدەیل ترەک خواس گەلەگەمانە و بایەسە وەدی باێد، و زیای کرد کە بایەسە بکوشەیل ریبەر کووچکردگ بزانن کە لەبان تاوانەیلیان پرسیار لەلیان کریەێد.

دووپات کرد کە تووڵەسەنین لەبان بۊن من یا بۊن ئەو وەرپرسەیل نەوەسیاس، و تووڵەسەنین وە دڵنیاییەو وەدی تیەێد، و باس ئەوە کرد کە ئازادیخوازەیل لە گشت جەهان وە زۊترین وەخت بەشیگ لە ئەرک تووڵەسەنین لە بکوشەیل ریبەر کووچکردگ و شەهیدەیل ترەک جیوەجی کەن.

و لە لاییگ ترەک لە پەیامەگەی، خامنەیی پڕوەدڵ سوپاس و پبزانین خوەی لە دەیان ملیۆن کەس کرد کە بەشداریکردنیگ میژوویی لە رسوومەیل ماڵئاواییکردن توومار کردن، و پەسەن بەشداریکردن جەماوەری لە شارەیل ئیران و عراق، و تایبەت لە تاران و قوم و نەجەف و کەربەلا و مەشهەد کرد.