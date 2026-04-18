موجتەبا خامنەیی ئەرا سوپا: ئامادە بوون ئەرا وەڵامداین هەر هەڕەشەیگ
شەفەق نیوز - تاران موجتەبا خامنەئی، ریبەر ئیران، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە سوپای ئیرانی وەردەوامە لە جیوەجیکردن رۆڵی لە وەرگریکردن لە وڵاتەگە، وە دووپاتکردن لەبان هەوەجە وە هیزەوکردن توانایەیلی لە بوارە جیاوازەیل، وە گرنگی وە ئامادەبوین ئەرا وەڵامداین هەر هەڕەشەیگ.
ئەوەیش لە پەیامیگ هات وە بوونەی ساڵیاد دامەزرانن سوپای ئیران، کە کەفێدە 18ی نیسان، و پیرووزبایی پیشکەش وە ئەندامەیل سوپا و خیزانەیلیان کرد، و باس ئەوە کرد کە دامەزراوەی سەربازی دۊای شۆڕش بویەسە بەشیگ لە مەردم و لەناویەو دەرچوود.
خامنەئی وتیش: سەرکەفتن شۆڕش ئیسلامی خاڵیگ ئاڵشتبوین لە رێڕەو سوپا دروس کرد، چوینکە - وەقسەی خوەی - لە لایەنگری رژیم وەرین ئاڵشت بوی وەرەو وسانن لە شوین راسگانی خوەی لە شان مەردم، وتیش: سوپا وەرەنگار ئەو چشتەیلە بویەسەو کە باسیان کرد وە "ەخشەیل ئەمریکی و جیاوازیخوازەیل.
دووپاتیش کرد کە هیزە چەکدارەیل ئیرانی، وە پێکهاتە جیاوازەیلیەو وەرگری لە وڵاتەگە کەن و رۊوەڕۊی بەرەیل لووتبەرزی بوونەو، و باس توانایەیل سەربازییان کرد، لەناویان فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل و هیز دەریایی، ئامادەن ئەرا وەڵامداین هەر هەڕەشەیگ.
ریبەر ئیرانی دووپات لەبان گرنگی وەردەوامبوین لە وەرەونوابردن توانایەیل سەربازی سوپا کرد، و دیاری کرد کە بایەسە ئی رێڕەوە وە هیزیگ گەورەترەو چەودیاری بکریەێد، وەگەرد چەوەریکردن جیوەجیکردن ریکارەیل نوویگ لەی باوەتە لە بانانیگ نزیک.