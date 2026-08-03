‏مناڵ هاناوی.. کوشیان و زەخمداری 47 کەس لە پەلاماریگ ئۆکرانیا وەبان هاوینەهەواریگ گەشتاری لە روسیا

‏شەفەق نیوز ـ مۆسکۆ

‏دەسەڵاتدارەیل روسیا، ئمڕوو دووشەممە، کوشیان حەفت کەس کە سێ گلەیان مناڵن و زەخمداری 40 کەس تر لە پەلاماریگ ئۆکرانی وە درۆن وەبان هاوینەهەوار جێلێندژیک وەبان دەریای سیا کردیەسە ئامانج راگەیان.

‏گرتە ڤیدیۆییگ لە تووڕە کۆمەڵایەتییەگان درۆنیگ ئۆکراینی نیشان دەێد هنای لەیەکەودەێد وەرد ناوچەیگ لیوئاو کە پڕە لە مەردم لە نزیک شار جێلێندژیک، کە بویەسە مدوو تەقینەوەی گەپیگ وەپای دەزگا میدیایەیل روسیا و خوەرئاواییەیل..

‏ڤینیامین کۆندراتیێڤ، پارێزگار ناوچەی کراسنۆدار لە باشوور روسیا، کە جێلێندژیک کەفێدە ناوی، ئەوەگ رویدا وە "کارەسات" وەناو برد.

‏کۆندراتیێڤ لە بەیاننامەیگ کە لە تێلگرام بڵاویکرد وت: "ئەوەگ ئمڕوو ڕوویدا پەلاماریگ ئەنقەست بوی وەلایەن ڕژێم کیێڤ وەبان مەدەنییەیل کە هویچ پەیوەندییگ وە ژێرخانی سەربازییەوە نەیرن".

‏وەزارەت تەندروستی ڕایگەیان 21 کەس، کە سێ گلەیان مناڵن، زوی کلکریانەس خەستەخانە و بارودۆخ نۆ کەسیان سەختە.

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