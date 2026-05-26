مناڵیگ لەناو زیندان زایە.. لەسێدارەدان پیاویگ و ژنیگ لە ئیران

میدیایەیل راگەیاندن ئیرانی و عەرەبی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان کە دەسەڵاتەیل ئیرانی پیاویگ لەسێدارە دانە وە توومەت سیخوڕیکردن ئەرا ئیسرائیل، و ژنیگ وە توومەت کوشتن شۊەگەی.

ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی وت: دەسەڵاتەیل کەسیگ لەسێدارە دانە وە توومەت سیخوڕیکردن و هاوکاریکردن هەواڵگری وەگەرد ئیسرائیل، کە ناوی غوڵامڕەزا خانی شەکراوە.

لەباوەت وردەکارییەیل لەسێدارەدان ژنەگە، میدیایەیل راگەیاندن دیاری کردن، کە ئەسما زارعی، کە تەمەنی 28 ساڵە، مناڵیگ لە ماوەی دەسوەسەرکردن هاوردگە، و لەسێدارە دریا لە ئەردەبیل لە باکوور خوەراوای ئیران لە 20 ئایار / مایۆ، وەپای ئەوەگ کە هەردوو ریخریاگ ماف مرۆڤ "ئیران ئەرا مافەیل مرۆڤ" (IHR) و "هەنگاو" راگەیاننەسەی.

راپۆرتیگ لە ریخریاگ "ئیران ئەرا مافەیل مرۆڤ" ئی ساڵە خەوەردا، کە ئیران لە ساڵ 2025 لەلای کەمەو 48 ژن لەسێدارە داگە، کە 21 لەلیان لەسێدارە دریانە وە توومەت کوشتن شۊەیلیان یا دەزۊرانەیلیان.

ئی لەسێدارەدانەیلە دۊای رووژیگ لە راگەیانن ئیران ئەرا لەسێدارەدان پیاویگ دۊای تاوانبارکردنی وە جیوەجیکردن پەلامارەیل چەکدارانە لە ماوەی ناڕەزایەتییەیل دژ وە حکومەت کە وڵاتەگە هەژان لە سەرەتای ساڵەگە راگەیان.

هەرلیوا، دادگای ئیرانی بڕیاریگ لەسێدارەدان دۊکە دوشەممە دەرکرد، وەرانەور کەسیگ کە تاوانبار کریاگە وە ئیدارەدان تووڕ ئۆپەراسیۆنەیل و شیوانن سەر وە دەزگای هەواڵگری ئیسرائیلی (مۆساد)، یەیش دۊای هاوردنی لە دەیشت وڵاتەگە.

رەوت پرۆسەیل لەسێدارەدان لە ئیران زیاتر بویە لە سەرەتای جەنگەگەو وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لە 28 شوبات / فێبرایەر 2026، کە ریخریاگەیل ماف مرۆڤ مەزەنە کردن کە زیاتر لە 30 پیاو وە لەسێدارە دریانە لەبان باکگراوەند خوەینشاندانەیل یا سەروبەنی ئەرا کۆمەڵە قەیەغەکریاگەیل یا وە توومەتەیل سیخوڕیکردن.

ریخریاگ وەخشین ناودەوڵەتی لە پەنجشەممەی گوزەشتە خەوەر داگە کە 78 خوەینشاندەر و ئۆپۆزسیۆن و کەسەیل ترەک کە بەسیانەسەو یا توومەتبارن وە کۆمەڵەیل ئۆپۆزسیۆن بڕیار لەسێدارەدان لەبانیان درياگە لە ئیران.

زیندانەیل ئیرانی چگنەسە ناو سەختیەیل نوویگ لەوەرانوەر رژیم ئیرانی، و یەیش دۊای راگەیانن زیندانییەیل سیاسی لە ماوەی مانگ ئایار / مایۆ ئەرا مانگردن لە خواردن ئەرا ناچارکردن دەسەڵات لەبان وسانن شەپوول لەسێدارەدانەیل بەرزەوبۊی، کە رەسیەسە 612 لەسێدارەدان لەوەخت ناڕەزایەتییەیل کانوون دۊیەم / یەنایەر گوزەشتەو، وەپای مەزەنەیل ریخریاگەیل ماف مرۆڤ.