ئەمریکا کوشیان "عەلەوی" لە سوریا راگەیەنێد

شەفەق نیوز- واشنتۆن/ دیمەشق

سەرکردایەتی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، ئمڕوو چوارشەممە، کوشیان سەرکردەیگ دیار لە ریخریاگ "داعش" لە پەلاماریگ ئاسمانی لە باکوور خوەراوای سوریا راگەیان.

سەرکردایەتییەگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز شۊنگیریی کرد، وت، کە پەلاماریگ ئاسمانی لە باکوور خوەراوای سوریا لە 19ی حوزەیران ئیسە ئەنجام دایە، و و دووپات کرد کە گورزە هۊردەگە عەلی حسێن عەلەوی کوشت.

گورزەگە وە بەشیگ لە تەقەلایەیل ئەمریکی وەردەوام ئەرا ریگریکردن و لەناوبردن ئەو تیرۆریستەیلە ئەژمار کرد کە تەقەلا دەن پەلامار ئەمریکییەیل لە دەیشت یا ناو ویلایەتە یەکگرتگەیل بەن.

"سێنتکۆم" دیاری کرد کە وەردەوامە لە کارکردن شان وە شان وەگەرد هاوبەشە هەرێمییەیل.

فەرماندەی سەرکردایەتی ناوەڕاس ئەمریکی براد کوپەر وت: سێنتکۆم و هاوبەشەیلیمان پابەندن وە ریشەکیشکردن جیماگەیل داعش ئەرا مسۆگەرکردن شکستهاوردن کووتایی، و وەردەوام بویمن لە وەرگریکردن لە نیشتمان ئەمریکی، و ئەندامەیل هیزە چەکدارەیلێمان، و هاوپەیمانەیل و هاوبەشەیلیمان لە ناوچەگە.