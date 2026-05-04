ئەمریکا چەودیاریکردن ئاسمانی لەبان کەنداو خەێدە کار

داتایەیل چەودیاریکردن فڕین، رووژ دوشەممە، نشان دان کە فڕۆکەیگ چەودیاری ئەمریکی بیفڕۆکەوان لە جۊر "MQ-4C ترايتون" سەروە هیز دەریایی ئەمریکی لەبان کەنداو عەرەبی فڕیە، دۊای راگەیانن واشنتۆن ئەرا دەسکردن وە ئۆپراسیۆن ئارامکردن دەرچگن کەشتییەیل لە گەروو هورمز.

وەپەی داتایەیل: فڕۆکەگە ئامێر کلکردن و وەرگردن تایبەت وەخوەی لە نزیک سەعات 9:40 شەوەکی (وە وەخت بەغداد) خستیەسە کار، لە وەخت فڕینی لە بەرزی نزیکەی 10 کیلۆمەتر لەبان ئوردن.

لە نزیک سەعات 11:40 شەوەکی، فڕۆکەگە، کە کۆد بانگکردن "OVRLD1" هەڵگردگە، کەنارەیل سعودی وەجی هیشت، تا وەردەوامی وە فڕینی لەبان کەنداو عەرەبی بەێد لەناو ناوچەیگ کە دەورییەیلیگ رێکخستگ وەخوەیەو دۊنێد.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، ئیوارەی یەکشەممە، راگەیان کە ئۆپراسیۆن "پرۆژەی ئازادی" دەسوەپی کردگە ئەرا دەسمیەتیداین ئەو کەشتییەیلە کە لە گەروو هورمز گیر هاتنە.

فڕۆکەی "MQ-4C ترايتون" وە یەکیگ لە نووترین فڕۆکەیل چەودیاری بیفڕۆکەوان سەروە هیز دەریایی ئەمریکی دریەێدە قەڵەم، و لە ئەرکەیل چەودیاریکردن دەریایی دۊر مەودا وەکار تیەێد.

وە تۊانای فڕین ئەرا سەعاتەیلیگ درویژیگ و لە بەرزییەیل بەرز جیواز کریەێد، وەگەرد ئامادەکردنی وە سیستمەیل رادار پیشکەفتگ کە تۊانای چەودیاریکردن کەشتییەیل و ئامانجە دەریاییەیل و پیشکەشکردن وینەی هەواڵگری ورد ئەرا پاڵپشتیکردن ئۆپراسیۆنەیل لە ناوچە ناسکەیل دیرێد، جۊر گەروو هورمز و کەنداو عەرەبی.