ئەمریکا هوشدارییگ ئەمنی ئەرا هاووڵاتییەیلەی لە خوەرهەڵات ناوڕاس دەرکەێد
شەفەق نیوز - واشنتۆن
وەزارەت دەیشت ئەمریکی، ئمڕوو سێشەممە، هوشدارییگ ئەمنی ئەرا هاووڵاتییەیل ئەمریکی دەر کرد؛ وە مدوو خەسەوبوین ئاڵووزییەیل لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ دیاری کرد، کە رەوش ئەمنی هێمان لە ناوچەگە ئاڵووز مینێدەو، و ئەگەریگ هەس ئەرا رویدان ئاڵووزییگ چەوەڕینەکریاگ".
وەزارەتەگە داوا لە هاووڵاتییەیل ئەمریکی لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس کرد کە فرە وریا بوون، و ئامادە بوون ئەرا ئەگەر هەڵوەشانن یا پەکخستن گەشتەیل ئاسمانی.