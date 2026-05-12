‏ئەمریکا چەن جویرە حەپیگ قەیەغە کەێد

‏ئەمریکا چەن جویرە حەپیگ قەیەغە کەێد
2026-05-12T16:39:44+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەپای راپۆرت نوویگ، دەرمان ترەک پەستان خوین لە ئەمریکا کیشیاسەو، یەیش دویای زنجیرەیگ دەرمان ترەک هاوشیوە تێد کە وە مدوو گیچەڵەیل جوراوجویر کیشیانەسەو.

‏وەپای خەوەریگ  ماڵپەڕ"thehealthy"، کۆمپانیای (Unique Pharmaceutical Laboratories) بڕیاریدایە 675 پارچە حەب (Enalapril Maleate) بکیشێدەو  کە ئەرا چارەسەر بەرزەپەستان خوین و سستبوین دڵ وەکارتێد.

‏هووکار بڕیارەگە چوودەو ئەرا ئەوەگ لە وەشکینەیل دەرکەفتیە رێژەی پیسبوین ئەندامی هاناوی لە ئاست ریگەوەپیدان زیاترە.

‏هەرچەنە دیاری نەکریاس ئەرا هەبوین  ماددەی شێرپەنجەیی، بەڵام دەرمانەگە خریاسە پۆلێن رخداری جویر (Class II)، کە وە رخداریگ کەم   تەندروسی دانرێد.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon