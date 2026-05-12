ئەمریکا چەن جویرە حەپیگ قەیەغە کەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەپای راپۆرت نوویگ، دەرمان ترەک پەستان خوین لە ئەمریکا کیشیاسەو، یەیش دویای زنجیرەیگ دەرمان ترەک هاوشیوە تێد کە وە مدوو گیچەڵەیل جوراوجویر کیشیانەسەو.
وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ"thehealthy"، کۆمپانیای (Unique Pharmaceutical Laboratories) بڕیاریدایە 675 پارچە حەب (Enalapril Maleate) بکیشێدەو کە ئەرا چارەسەر بەرزەپەستان خوین و سستبوین دڵ وەکارتێد.
هووکار بڕیارەگە چوودەو ئەرا ئەوەگ لە وەشکینەیل دەرکەفتیە رێژەی پیسبوین ئەندامی هاناوی لە ئاست ریگەوەپیدان زیاترە.
هەرچەنە دیاری نەکریاس ئەرا هەبوین ماددەی شێرپەنجەیی، بەڵام دەرمانەگە خریاسە پۆلێن رخداری جویر (Class II)، کە وە رخداریگ کەم تەندروسی دانرێد.