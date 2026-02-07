ئەمریکا نیاز دیرێد دووارە نەتەوە یەکگرتگەیل سپۆنسەر بکەێد
شەفەق نيوز- واشینتۆن
مایک واڵتز نوینەر ئەمریکا لەلای نەتەوە یەکگرتگەیل، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە ئەمریکا پلان دانەێد ئەرا پیشکەشکردن دەسمیەتی لە بودجەی نەتەوە یەکگرتگەیل لە ماوەی هەفتەیل کەمیگ.
وەگورەی ئاژانس رۆیتەرز: ئەوەسا بیگومان چین یەکەم لە پویل وەی فرە نزیکە دوینین، باوەڕ نیەکەم تا ئیسە ئەو بڕە پویلە دیاری کریاس، وەلێ لە ماوەی هەفتەیل کەمیگ دیاری کریەێد.
وتیش: ئەمریکا پشتگیری لە ئارەزوو ئەنتۆنیۆ گوتيريش سکرتێر گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل کەێد لە چاکسازی ریخریایەگە، وەلێ باوەڕ دیرێد کە بایەسە ئی کارە لە ساڵەیل یەکەم لە پۆستەگەی جیوەجی بکەێد.
دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا ناسیاس وە رەخنە و پەڵپەیلی لە نەتەوە یەکگرتگەیل، کە چەنای چەنیگ توومەتباری کرد وە بەدی وەڕیەوبردن داهاتەیل دارایی و کار وەشیوەی کارا نیەکەێد ئەرا وسانن جەنگ و ململانێ، و هەمیشە وتیاد ئەو ریخریاگە چاکسازی گەوهەری لە شیوەی کارکردن و سپۆنسەری خوازێد.