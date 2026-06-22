ئەمریکا مووڵەت گشتی ئەرا فرووشتن نەفت ئیرانی دەرکەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

وەزارەت خەزانەی ئەمریکی، ئمڕوو دووشەممە، پابەندبۊن ئیران وە ئازادی رەدبۊن لە تەنگەی هورمز دووپات کرد، لە وەختیگ راگەیان مووڵەتیگ گشتی دەرکردگە کە ری وە فرووشتن نەفت خاو ئیرانی دەێد ئەرا ماوەی دوو مانگ.

وەزیر خەزانەی ئەمریکی سکۆت بێسنت لە بەیاننامەیگ وت: لەبان رێڕەو گفتوگۆ بەردارە وەردەوامەیل لە سویسرا، ئیران پابەند بۊ وە ئازادی رەدبۊن لە تەنگەی هورمز و ریداین وە وەشکنەیل ئاژانس ناودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی ئەرا چگن وەناو زەوییەیلی.

بێسنت وتیش، کە وەزارەت خەزانەی ئەمریکی مووڵەتیگ گشتی وەختانە ئەرا ماوەی 60 رووژ دەرکردگە کە ری وە بەرهەمهاوردن نەفت ئیرانی و هاوردەکردن و فرووشتنی دەێد.

یەیش دۊای چەن سەعاتیگ تیەێد، لە راگەیانن وەزیر دەیشت ئیرانی عەباس عەراقچی، کە تەقەلایەیل ناوەنجیکاری پاکستانی و قەتەری وەردەوام بەشداری کردنە لە ودیهاوردن "وەرەونواچگنیگ گەورا" وەرەو وەخشینەیل ئەرا هەناردەیل نەفت، و لاوردن بەشیگ لە سزایەیل، و ئازادکردن بڕیگ لە سامانە بەسیاگەیل، وەگەرد خستنەڕوی پلانیگ ئەرا ئاوەدانکردن ناو ئیران.

دۊکە یەکشەممە، لە سویسرا دانوسەنین راسەوخۆ لەناوەین هەردوگ شاند ئەمریکی و ئیرانی دەس وەپیکرد، وە سەرۆکایەتی جیگر سەرۆک ئەمریکی جەی دی ڤانس و سەرۆک پەرلەمان ئیرانی محمد باقر قالیباف، و وە بەشداریکردن ناوەنجیکارەیل لە قەتەر و پاکستان.

وەپای راپۆرتەیل رووژنامەوانی، یەکەم خول لە دانوسەنین ئاستبەرز لەناوەین ئەمریکا و ئیران لە هاوینەهەوار بۆرگنستۆک سویسری کووتایی هات، وە چەودیاری هاوبەش لە قەتەر و پاکستانەو، لەناو کەشوهەوایگ کە وە ئەرێنی و بیناکەر وەسف کریا، وەگەرد راگەیانن لەبارەی ودیهاوردن وەرەونواچگن و دروسکردن میکانیزمیگ ئەرا وەردەوامبۊن گفتوگۆ هونەرییەیل.

هەردوگ لایەنەگە لەبان دروسکردن دەسەیگ ئاستبەرز رێک کەفتن ئەرا سەرپەرشتی سیاسی لەبان ناوەنجیکاری، وەگەرد تیمەیل کار تایبەتمەن وە دۆسیەی ئەتۆمی و سزایەیل و میکانیزمەیل چەودیاری و چارەسەرکردن ناکۆکییەیل، هەرلیوا نەخشەی رییگ پەسەن کریا کە ئامانج لەلی رەسینە وە رێککەفتنیگ کووتایی لە ماوەی 60 رووژ.

لەیەکفامستنەگە دروسکردن کەناڵیگ پەیوەندی ئەرا دۊرکەفتن لە رویداوەیل و مسۆگەرکردن بیوەیی دەریاوانی لە تەنگەی هورمز لەخوەی گرد، بیجگە لە شانەیگ ئەرا یەکلاییکردن ناکۆکییەیل پەیوەندیدار وە لوبنان، لە وەختیگ گفتوگۆ هونەرییەیل لە ماوەی رووژەیل ئایندە وەردەوام بوون وە تەقەلایگ ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ کووتایی.