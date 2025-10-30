ئەمریکا پەلامار زەریای هێمن دەێد و کەشتیيگ هووشبەرکەێدە ئامانج
شەفەق نیوز ـ واشنتۆن
وەزیر جەنگ ئەمریکا بیت هیغسیت، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان هێزەی ئەمریکا گورزەیل نوویگ وشانن و کشتیگ لە بەش خوەرهەڵات زەریای هێمن گردنە ئامانج کە ئەرا قاچاخکردن هووشبەر وەکارهاوردیایە، وە فەرمان راستەوخوەی سەرۆک دۆناڵد ترەمپء.
هیغسێت لە پۆستیگ لەبان پێگەی "ئێکس" وت "وەپشت بەسان ،وە فەرمان سەرۆک دۆنالد ترەمپ وەزارەت جەنگ گورزیگ دژ وە کەشتیگ وشانییە کە هووشبەر ئەرا خوەرهەڵات زەریای هێمن گواستیە".
وتیش، "دزگایەیل هەواڵگێری ئەمریکا زانیاری داشتن کە سەفینەگە کارەیل قاچاخکردن بڕ گەپیگ هووشبەر کەێد لەڕی دەریا" دووپاکرد "ئۆپراسیۆنەگە جیوەجیکریا لەدویای لێکۆڵینەوە لە سرووشت چالاکیەگەی و لەئەنجام چوارکەس لە بازرگانەیل هووشبەر کوشیان".