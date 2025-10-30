‏ئەمریکا پەلامار زەریای هێمن دەێد و کەشتیيگ هووشبەرکەێدە ئامانج

‏شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏وەزیر جەنگ ئەمریکا بیت هیغسیت، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان هێزەی ئەمریکا گورزەیل نوویگ وشانن و کشتیگ لە بەش خوەرهەڵات زەریای هێمن گردنە ئامانج کە ئەرا قاچاخکردن هووشبەر وەکارهاوردیایە، وە فەرمان راستەوخوەی سەرۆک دۆناڵد ترەمپء.

‏هیغسێت لە پۆستیگ لەبان پێگەی "ئێکس" وت "وەپشت بەسان ،وە فەرمان سەرۆک دۆنالد ترەمپ وەزارەت جەنگ گورزیگ دژ وە کەشتیگ وشانییە کە هووشبەر ئەرا خوەرهەڵات زەریای هێمن گواستیە".

‏وتیش، "دزگایەیل هەواڵگێری ئەمریکا زانیاری داشتن کە سەفینەگە کارەیل قاچاخکردن بڕ گەپیگ هووشبەر کەێد لەڕی دەریا" دووپاکرد "ئۆپراسیۆنەگە جیوەجیکریا لەدویای لێکۆڵینەوە لە سرووشت چالاکیەگەی و لەئەنجام چوارکەس لە بازرگانەیل هووشبەر کوشیان".

