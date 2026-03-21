ئەمریکا تەقەلای کۆنترۆڵکردن کەرەستە ئەتۆمییەیل ئیران دەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

سەرچەوەیل ئاگادار، ئمڕوو شەممە، خەوەر دان ک ئیدارەی سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد تەرامپ باس چەن بژاردەی جیاواز کەێد ئەرا مقیەتیکردن یان دراوردن کەرەستە ئەتۆمییەیل ئیران، لە چوارچیوەی باسەیل وەردەوام لە دەور رەفتارکردن وەگەرد بەرنامە ئەتۆمییەگەی تاران.

وەگورەی ئەو سەرچەوەیلە ک قسە ئەرا تووڕ "سی بی ئێس" ئەمریکی کردنە، تا ئیوارەی دۊەکە جمعە، دیار نەویە ک کەی چ لایەنیگ دەس وە ئی کارە کەن، ئەگەر تەرەمپ بڕیار بەێد وەرەو نوا بچوود، لە خود وەختیش یەکسگ لە سەرچەوەیل وت: "سەرۆک هێمان بڕیار کۆتایی نەیاس".

وەپەی دوو سەرچەوە ک قسە ئەرا کەناڵە ئەمریکییەگە کردنە، بەشیگ لە پلانەگە زوور خەێدە بان ئەگەر کلکردن هیزەیل سەر وە فەرماندەیی ئۆپراسیۆنە تایبەتەیل (JSOC)، ک یەکەییگ هەڵوژاردەی نهێنییە لە سوپای ئەمریکا و ئەرکەیل هەستیار وەپی دریەێد.

قسەکەریگ وەناو کۆش چەرمگ وت: "ئامادەکردن پلان و بژاردە سەربازییەیل کار وەزارەت وەرگری ئەمریکاس (پنتاگۆن)"، لە وەختیگ ک هێمان پنتاگۆن هیچ وەڵامیگ فەرمی نەیاس.

تەرەمپ لە نویسینیگ لە بان پۆڵتۆرم "ترووس سۆشیاڵ" دۊەکە ئیوارە وت: "فرە نزیک بۊمنەو لە رەسین وە ئامانجەیلمان، لە وەختیگ ک لایەن لێکۆڵینەوە کەیمن لە بڕین تەقەلا سەربازییە گەورەیلمان لە خوەرھەڵات ناوەڕاس ک پەیوەندی وە رژیم تێرۆریستی ئیرانەو دیرێد".

ئی قسەوباسەیلە لە وەختیگ تیەێد ک جەنگەگە لە سەرەتا زوور کردۊدە بان لاوازکردن توانای سەربازی و وەرگری ئاسمانی و مووشەکی و ژیرخانەیل سوپای پاسداران، وەلێ ئیسە ئیدارەی ئەمریکا زوور خەێدە بان ئامانجیگ ک تەرەمپ هەر لە سەرەتای جەنگەگە رایگەیانۊد، ئەویش گەرەنتی ئەوەس ک ئیران نەۊەنێد چەک ئەتۆمی دروس بکەێد.

وەپەی ئاژانس ناودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی، ئیران تا تاوسان گوزەیشتە نزیکەی 972 رەتاڵ یۆرانیۆم پیتێنریاگ وە ریژەی 60٪ گردەو کردۊد، ک تەنیا یەک گام کوڵیگ مەنوێد ئەرا دروسکردن چەک ئەتۆمی، باس یەیش کریەێد ک بەشیگ فرە لە ئی کەرەستەیلە هێمان لە ژیر زەوی ئەو شوونەیلە مەنیە ک تاوسان گوزەیشت کەفتنە وەر گورزەیل ئەمریکا.

وەرپرسەیل ئەمریکی وتن: "ئیدارەی تەرامپ ئەگەر وەدەسهاوردن بڕەیل یۆرانیۆم پیتێنریاێ ئیرانی لە ناو بەرنامەی سەربازی ئیسەی دانایە". هەرلیوا کارۆلین لیڤێت، قسەکەر کۆشک چەرمگ وەرجە یە وتوێد ک ئی بژاردە "وەبان مێزە".

وەلێ هەر دەسوەشاننیگ ئەرا بردن ئی کەرەستەیلە، کاریگ سەخت و پڕ لە رخباریە، رافائێل گڕۆسی، وەڕێوەبەر گشتی ئاژانس ناودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی وت: "ئیمە باس لە قەوانیگ کەیمن ک غاز شەش‌فڵۆرید یۆرانیۆمی تێد ک فرە رخبارە و رەفتارکردن وەگەردی فرە گرانە".

هەرچەن هەواڵگری ئەمریکا وەهار گوزەیشتە وت ک ئیران کار ئەرا دروسکردن چەک ئەتۆمی نیەکەێد، وەلێ تاران ریژەی پیتانن یۆرانیۆم ڕەسانە 60٪، ک یەیش فرە زیاترە لەوەگ ئەرا کارەیل مەدەنی خوازێد، و بۊە تەنیا وڵاتیگ ک چەک ئەتۆمی نەیرێد وەلێ وەو ریژەی بەرزە یۆرانیۆم پیتێنێد.