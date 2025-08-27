ئەمريكا.. کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام تەقەکردن لەبان مەکتەویگ کاسۆلیکی

شەفەق نيوز- واشینتۆن

میدیایەیل راگەیانن ئەمریکی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە کەفتن شمارەیگ قوربانی لە ئەنجام تەقەکردن وەبان مەکتەو کاسۆلیکی بشارە لە مينيابۆليس لە ویلایەت مينيسوتا.

وەگورەی پولیس مينيابوليس نزیکەی 20 قوربانی لە زەخمدار و کوشیاگ لە ئەنجام تەقەکردن وەبان مەکتەویگ کاسۆلیکی کەفتنە.

لەلای خوەییش، کویخای ویلایەت مينيسوتا، تيم واڵز، باس تەقەکردن دڵتەزنیگ کرد لە هەفتەی یەکەم خوەنەواری لە مەکتەویگ کاسۆلیکی لە مينيابۆليس.

حکومەت شار مينيابۆليس وت: تەقەکەرەگە لەناو دریا، ئەوەیش دویای تەقەکردنی لەناو مەکتەو کلیسای بشارە.

هەرلیوا، سەرچەوەیگ فیدڕاڵی ئەرا کەناڵ "فۆكس نيوز" وت: شمارەی گەورەیگ لە مەردم لەو تەقەکردنە زەخمدار بوین.

دوو وەرپرس لە رزگارکردن یاسا وتن: تەقەکەرەگە کوشیا، وەگورەی تووڕ "سی ئێن ئێن".

لەلای خوەییش، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا وت: ئاگاداری تەواویگ لەو رویداو تەقەکردنە کارەساتیە وەپیم رەسیە لە شار مينيابۆليس لە ویلایەت مينيسوتا".

وتیش: ماڵ چەرمگ ئەوەسا وەردەوام بوود لە وەشوینکەفتن ئەو رەوش دڵتەزنە لە رویداو تەقەکردنەگە لە شار مينيابۆليس.